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7-кратный чемпион Беларуси перешел из БАТЭ в клуб российской премьер-лиги

12.01.2019 23:12 — Разное | Tut.by  
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Защитник Максим Володько по истечении срока действия контракта с ФК БАТЭ перебрался в тульский «Арсенал», выступающий в российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.


Максим Володько. Фото: fcbate.by

Максим Володько прошел через все ступени клубной лестницы БАТЭ: играл за детско-юношеские команды, дубль, а за основной состав дебютировал за две недели до 17-летия — 28 октября 2009-го вышел на замену в выездном чемпионатном поединке со «Сморгонью» (0:0).

В 2012-м Максим на правах аренды играл за минский СКВИЧ, а со следующего сезона превратился в железного штыка главной команды борисовчан, за которую в итоге провел 220 официальных матчей, забил 13 мячей и отдал 28 результативных передач (чемпионат — 143/8+20, Кубок — 30/4+6, Суперкубок — 5/0+0, Лига чемпионов — 30/1+2, Лига Европы — 12/0+0).

В сборной Беларуси Максим Володько дебютировал в 2014 году, в его активе 30 матчей за национальную команду.

Вместе с БАТЭ Максим Володько становился семикратным чемпионом страны (2011, 2013−2018), обладателем национальных Кубка (2015) и Суперкубка (2013−2017), участвовал в групповых стадиях Лиги чемпионов (2011, 2014, 2015), Лиги Европы (2017, 2018). И вот в зрелом футбольном возрасте решил впервые примерить легионерский статус.

Тульский «Арсенал» с 20 очками после 17 туров занимает в турнирной таблице премьер-лиги чемпионата России 11-е место среди 16 команд.

Максим Володько: Веха в моей карьере

Максим Володько подписал с «Арсеналом» контракт сроком на полтора года, отмечает официальный сайт тульского клуба.

Новобранец «Арсенала» ответил на вопросы клубной пресс-службы.


Максим Володько (в центре). Фото: arsenaltula.ru

— Максим, что для вас значит переход в «Арсенал»?

— Значит многое. В карьере это мой первый переход. Российская премьер-лига — очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.

— Что раньше знали об «Арсенале»?

— Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.

— Как прошла первая тренировка в новой команде?

— Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура — пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив.

— Ваша оптимальная позиция на поле?

— Левый защитник или левый полузащитник, — сказал Максим Володько.

 
 
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Этот футболист прошел через все ступени клубной лестницы БАТЭ: играл за детско-юношеские команды, дубль, а за основной состав дебютировал за две недели до 17-летия -...
 
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