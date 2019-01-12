Юные принцессы и рыцари Кореличчины побывали на рождественском детском балу

Кто из нас в детстве не хотел попасть на бал? А потанцевать на рождественском балу было вообще мечтой. Казалось бы, неосуществимой. Тем не менее у юных кореличчан эта мечта исполнилась.





Вчера, 11 января, в РЦКиНТ состоялся рождественский детский бал, где юные принцессы и рыцари научились танцевать полонез, увидели спектакль Мирского театра «Батлейка», приняли поздравления от начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Инны Михайловны Санчук, еще раз вспомнили историю праздника Рождества Христова.





В завершении бала ребят ждал сюрприз, о котором они не могли даже подумать. Белорусский игровой театр ростовых кукол заставил гостей танцевать вместе с большими героями известных мультфильмов, а затем показал удивительное шоу прямо на потолке актового зала.





Из зала и дети, и взрослые уходили довольными и… уставшими. Еще бы, столько положительных эмоций за один вечер – нужно много сил.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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