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В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

12.01.2019 — Разное | Полымя  
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Из года в год Мирский замок дарит гостям уникальную возможность вернуться на несколько веков назад и почувствовать себя частью той далекой эпохи. 12 января более полусотни дам и кавалеров закружились в бесконечном потоке танцев на уже традиционном Рождественском балу.

Участники каждый год с удовольствием соблюдают дресс-код: для дам — платье в стиле XVIII века и обувь без каблука, для кавалеров — строгий костюм. Также приветствуются различные аксессуары, соответствующие эпохе.

Гостей праздника ждали не только старинные бальные танцы, но и игры, викторины, путешествие по залам Мирского замка и многое другое.
В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

В Мирском замке ярко и феерично прошел Рождественский бал (фото)

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 35
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Из года в год Мирский замок дарит гостям уникальную возможность вернуться на несколько веков назад и почувствовать себя частью той
 
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