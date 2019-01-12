Ждать ли крещенских морозов?





разобирался в вопросе. Одни ищут здесь религиозный подтекст, другие научный. Но каковы причины – наверняка мало кто задумывался. «Метеогид» на ОНТв вопросе.





Очень часто природные явления связывают с какими-то религиозными датами, но исследования это не подтверждают. На Рождество или Крещение действительно бывают сильные морозы, ведь январь и считается самым морозным месяцем. Но бывают и достаточно сильные оттепели. С научной точки зрения нет морозов, которые приходятся именно на 7 или 19 января. Это просто привязка к некоему представлению, которое однажды было усвоено.





Народ, говоря о морозе, связывает его с ближайшим религиозным праздникам. Скорее психологически, потому что морозов на эти праздники иногда не бывает вовсе, а иногда наоборот холода приходят «внепланово».





Разница во времени по годам может составлять неделю, а неделя – это примерное время существования циклона. Тогда получается, что 7 января, через две недели начинаются уже другие морозы. Также происходит и на крещение, то есть проходит как раз две недели. Если сказать по-другому, то время наступления сильных морозов определяется не религиозными праздниками, а периодом существования циклона и антициклона..



