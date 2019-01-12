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Новый формат: в Художественном музее проходят «Патефонные вечеринки»

12.01.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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В январе каждую пятницу, субботу и воскресенье в Национальном художественном музее Республики Беларусь в 18:00 начинаются «Патефонные вечеринки», сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор музея Владимир Прокопцов.



Вечеринки приурочены к проведению сменной экспозиции «Лидия Русланова. Судьба коллекции».

– В последний час работы музея будет звучать раритетный патефон, которому уже исполнилось около 60 лет, – рассказал Владимир Иванович. – Музыка – с пластинок Ленинградского и Рижского заводов граммофонных пластинок.

Кроме патефонных вечеров, 16 и 23 января в музее состоятся сборные кураторские экскурсии, посвященные судьбе коллекции русской живописи знаменитой советской певицы Лидии Руслановой. Ведущий научный сотрудник музея, куратор выставки Надежда Усова приоткроет завесу тайны, как коллекция Руслановой в стены Национального художественного музея Республики Беларусь. Экскурсии начинаются в вестибюле музея, предварительная регистрация не требуется. Вход на мероприятия по билету в музей.

Выставка «Лидия Русланова. Судьба коллекции» будет работать до 1 марта.


 
Теги: Минск
 
 
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В январе каждую пятницу, субботу и воскресенье в Национальном художественном музее Республики Беларусь в 18:00 начинаются «Патефонные...
 
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