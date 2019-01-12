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Сванидзе: "У Путина большая страна, у Лукашенко – маленькая. Но суверенная"

12.01.2019 23:06 — Разное | UDF  
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Николай Сванидзе
Журналист Николай Сванидзе ответил на вопрос слушателей, «почему не получается объединение России и Беларуси?».

― Я могу объяснить, хотя это достаточно банально. На самом деле для этого не нужно иметь семи пядей во лбу. Есть несколько факторов, два из них важнейшие, – сказал Николай Сванидзе в эфире Эха Москвы. – Не хотят. И не хотят сразу и человек, и целая социальная группа. Человек – это Лукашенко Александр Григорьевич. Который теряет все. Ему ничего нельзя предложить такого, что бы искупило, нейтрализовало, восполнило потерю власти в Беларуси. Нет такого, что бы ему предложить. Над ним, как над Путиным – Господь Бог.

У Путина большая страна, у Лукашенко – маленькая страна. Но суверенная. Руководитель суверенной страны. Неважно уже, сколько там миллионов живет. И какой там ВВП. И ему ничего нельзя предложить такого, что бы это ему заменило. А он человек власти. Несомненно. Он человек, который правит Беларусью значительно дольше, чем Путин правит Россией. А в общем, схожие с ним по стилю. Они схожие довольно люди. И, конечно, отнять у него эту власть – нет, он на это не пойдет. Я не представлю, в какую позицию его нужно поставить, чтобы на это пошел. Это первое.

И второе. Есть социальная группа и очень влиятельная, это элита белорусская… И которая тоже не пойдет на то, чтобы поменять свое место элиты на место служанки или на место в прихожей элиты российской. Потому что там они все первые.

И министр иностранных дел там Беларуси, он разговаривает на равных с министром иностранных дел крупных европейских и иных держав. Он как равный с равными разговаривает. А тут он будет стучаться в двери какого-нибудь начальника департамента в МИДе и приносить коробку конфет его секретарше. Чтобы она его пустила. Ему это надо? – нет.

Всё. Они уже вдохнули воздуха власти. И уже давно дышат этим воздухом. Они не пойдут на то, чтобы променять свою первую роль на 11-ю. Никогда…

Насколько я знаю опросы общественного мнения (населения) Беларуси, большая часть против этого. Кстати, при нормальном отношении к Путину. Но при нормальном отношении к нему как президенту другой страны.

Поротников: «Аннексии Беларуси не будет. «Поезд ушел». И давно…»

 
 
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Журналист ответил на вопрос, почему не получается объединение России и Беларуси?
 
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