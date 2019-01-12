Водитель грузовика, сбивший насмерть в пятницу участника бельгийской акции "желтых жилетов" и скрывшийся от полиции, идентифицирован, но пока не задержан, сообщила в субботу прокуратура Льежа.

Речь идет о подданном Нидерландов 1962 года рождения. Он продолжает скрываться от правосудия, выдан европейский ордер на арест. Его грузовик конфискован в Нидерландах.

Ранее сообщалось, пятидесятилетний житель Льежа погиб в пятницу под грузовиком во время акции "желтых жилетов" близ города Визе на автомагистрали E25.

По данным прокуратуры Льежа, манифестанты организовали на дороге "фильтрующие заграждения": оставили свободной одну полосу движения и пропускали легковые автомобили, выстроив грузовики в очередь. Все происходило достаточно упорядоченно до тех пор, когда грузовик с нидерландскими номерами стал встраиваться в вереницу легковых автомашин.

"Жертва и его друг подошли к нему. Погибший хотел остановить продвижение грузовика, постучав ему по боковому стеклу. (...) По невыясненной причине грузовик продолжил движение", - сообщили в прокуратуре, подтвердив свидетельства очевидцев, что водитель не мог не видеть погибшего, но при этом не остановился.

Поначалу полиция допускала, что мог произойти несчастный случай, и призывала осторожно относиться к эмоциональным показаниям соратников погибшего, утверждавших, что наезд на манифестанта был умышленным.

Сообщалось, что сразу после инцидента водителю было приказано съехать на стоянку неподалеку от места происшествия и ждать допроса. Но когда полицейские пришли на парковку, выяснилось, что грузовика там нет, а водитель скрылся. В субботу вечером он все еще находился в розыске.