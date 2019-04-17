Ищете место для дачи? Приезжайте в Заречаны

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Отрадно читать материалы, в которых красной нитью – «где родился, там и пригодился». А вот нашим Заречанам (бывшим Церковникам) не повезло. Хотя до Каменца от нас – 16 км, до Бреста – 35. По меркам больших городов – пригород.



Бойкое должно быть мес­то. Земля к тому же золотая – плодородная, щедрая, растет все – от экзотов до грецких орехов. И домов здесь немало, за тридцать. Снесено несколько за последние годы. А зимовать остаются в пяти домах одиноко проживающие в возрасте под и за 80 да в трех – народ семейный. Вый­дешь поутру – ни людей, ни следов. Если не считать следы котов, птиц и нескольких собак. На философские мысли наводит недалекое кладбище.

Маршрутный транспорт в деревню долго не заходил, и в дачный сезон горько было видеть наследников, что с ос­тановки за два километра тащили на себе всякие рассады и подкормки, а потом назад – урожай. Правда, в конце этого лета, по нашей коллективной просьбе, начал заходить в Заречаны каменецкий автобус. Один раз в неделю. И за это спасибо. Местные власти обещают, что как только будет обустроен остановочный пункт в деревне, к нам станет заезжать и брестский автобус. Ведь пока наследники из Бреста сюда едут – и урожаи свои растят, и дома обхаживают, и покойных родителей навещают. Однако почти уверены: их дети сюда ездить уже не будут, не хотят, да и не на чем. На доводы «свои, чистые овощи-фрукты» отвечают: «Купим». Может, когда автобусное сообщение улучшится, то и мнение изменится… Иначе – будет исчезать деревня. Нынешние 80-летние не в счет.



А что заречанцы семейные, более молодые? Вот Тамара Дмитриевна – живности полон двор. Каждую животинку ласкает, любит, котятам-подкидышам больные глазки промывает… Все здесь ей родное, близкое. Но рвется в город. Квартира там. «Ты же, говорю, сельский житель, родичей своих брестских балуешь деревенским харчем. Зачем рвешь­ся? Как будешь без своего хвостатого и пушистого окружения?» – «Нет, – отвечает, – я здесь только ради от­ца, его досматриваю. Глаза, ноги начали болеть. А с медициной не так просто, не дойдешь, не доедешь…»

Вот большая семья Капузо из трех трудоспособных поколений. Приятно видеть их всех. Наглядное доказательство преимущества ранних браков. Старшим еще жить да жить, радоваться детям и внукам. Все у них успешные, талантливые. Одни уже выросли, другие растут на здешнем приволье. Общими усилиями помогают средним обу­строиться, младшим – кому найти место в жизни, кому – подрасти. Приехал сын Игорь с пятью внуками – радости не передать. У второго – дети старше: его сын – будущий спортсмен, дочь будет журналисткой, а младшая еще выбирает профессию. И эти оставят свою колыбель – Заречаны, где научились трудиться, любить людей и жизнь. Но – в добрый путь. Спрашиваю у старшей хозяйки, Нины Ивановны: «Все разъедутся, и вы с мужем Василем оставите Заречаны?» – «Нет, – говорит, – детей на ноги поставим, сами здесь будем, у нас жилья другого нет. Разве что потом, в старости, дети к себе заберут…»

Еще одна семья – переехавшие сюда. Занимаются овцеводством. Раздолье здесь животным. На подворье не пустует птичник, хрюкает в сарае свинка, даже лошадь есть. Работают люди, стараются. Но собираются все сворачивать. Когда разводили овец, надеялись, что смогут продавать и молодняк, и баранину, иметь какой-то доход. Но покупателей негусто, а шерсть и овчины вообще никому не нужны. Вот и говорят, что невыгодное дело затеяли. Не знаю – им видней. В городе их ждет квартира…

Как уберечь от безлюдья эти красивые места? Исчезает раньше чистая речка без названия, приток Лесной, исчезли бившие здесь ключи, берега речки в зарослях, хозяйничают бобры, строят свои плотины, из-за чего, бывает, затапливает погреба…

Тем, кто все еще ищет место для дачи, хочу сказать: приезжайте сюда, в Заречаны. Желательно, чтобы была личная машина. Не пожалеете. Местные люди простые, приветливые, посоветуют, помогут. Из огородов не воруют. Некому, да и не принято.

К услугам – озеро с купаньем и лебедями, дикими утками и рыбалкой. Здесь обилие раков. В разгар лета у нас обычно салют бывает – в день рождения заречанского дачника. И для всей деревни праздник. Развлечение при обычной здесь тишине… Захотите остаться на зиму – пожалуйста. Для любителей – роскошная охота. Сейчас часто слышны в округе выстрелы охотников. Захотите работать – в «Беловежском» рабочие руки нужны, зарплаты при­личные. Днями спрашивала у соседа, который на телятнике работает. Говорит, от привесов зависит заработок, до 800 рублей получается, и к месту работы подвозят…



] Нелли Капустина,

д. Заречаны,

Ратайчицкий сельсовет.

Фото Станислава Грицука.