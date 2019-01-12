Спорт сильных - турнир по гиревому спорту прошел в Солигорске (обновляется)

Около ста человек стали участниками 3-го открытого благотворительного турнира по гиревому спорту «Рождественский рывок». Соревнования стали уже традиционными, проходили в Физкультурно-спортивном клубе Солигорска. «Минщина спортивная» расширяет горизонты и объединяет активных и неравнодушных людей. Организаторы соревнований «Секция гиревого спорта им. св. Феодора Ушакова» пригласили к участию всех желающих. Турнир объединил и взрослых, и детей. Самому юному спортсмену было 8 лет. В соревнованиях приняли участие также лица с ограниченными возможностями физического развития. Одной из задач мероприятия, был сбор средств на приобретение подъемника в бассейн для лиц с ограниченными возможностями физического развития (инвалидов-колясочников). Поддержали инициативу и общественные организации. РО ОО «Белая Русь» является постоянным партнером турнира.





































































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