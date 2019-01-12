В Жуховичах держали ритм не только на сцене, но и в зрительном зале

Не успела Кореличчина прийти в себя после грандиозного шоу «Три аккорда», как Жуховичкий дом культуры решил порадовать нас своей яркой программой. «Держи ритм» – под таким девизом прошел вечер гостей Жуховичского клуба.

Семь очаровательных и непохожих друг на друга пар зажгли сегодня весь зал. Весь полных зрительный зал. Да-да, это мероприятие привлекло настолько много гостей, что даже мест хватило не всем.

























Зал кричал и аплодировал до последней секунды шоу. Даже когда кулисы уже закрылись, был слышен голос зрителей: «Вау, как все здорово, очень понравилось».

Мероприятие пролетело, как одно мгновение, а культработники района очередной раз доказали, что если Беларусь решит выбрать культурную столицу республики, то Кореличчина несомненно окажется в числе номинантов.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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