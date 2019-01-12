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13 января. События и люди

13.01.2019 07:21 — Разное | Аргументы и факты  
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13 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - Крещение Господне.

Индия - Лори (праздник самого холодного дня в году).

ПРИМЕТЫ:

Меланья. Васильев вечер. Святочные гаданья в этот день свершались в каждой семье, где были девушки. Много звёзд ночью - к урожаю ягод, тепло - к дождливому лету.

РОДИЛИСЬ:

1850 Шарлотта РЕЙ, первая чернокожая женщина-адвокат в мире.

1931 Аркадий Александрович ВАЙНЕР, российский писатель. Умер в 2005 году.

1954 Алексей Сергеевич ГЛЫЗИН, российский певец. Жена Сания - хореограф, в прошлом - чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях по художественной гимнастике. У них двое сыновей и внук.

1958 Сергей Ишханович ГАЗАРОВ, российский актёр. На вступительных экзаменах в ГИТИС читал «Нос» Гоголя. Возглавлял приёмную комиссию Олег ТАБАКОВ. Газаров вспоминает: «Только приехал из Баку, и у меня был ярко выраженный рыночный акцент. Педагоги попадали с кресел. Умоляли Табакова меня не брать, а он поступил иначе».

1966 Ирина Викторовна АПЕКСИМОВА, российская актриса. Родилась в семье классических музыкантов.

1967 Михаил Иванович ЯКИМОВИЧ, белорусский гандболист.

1972 Виталий Венедиктович ЩЕРБО, знаменитый белорусский гимнаст. На Олимпиаде 1992 года в Барселоне завоевал 6 золотых медалей. Закончил свою спортивную карьеру в 1997 году после перелома руки, полученного вследствие падения с мотоцикла. Живёт в Лас-Вегасе (США).

1977 Орландо Джонатан Бланчард БЛУМ, британский актёр. Родители назвали его в честь английского композитора XVII века Орландо ГИББОНСА. Блум буддист и вегетарианец. У него есть сын от австралийской супермодели Миранды КЕРР. Любимая книга Блума - «Братья Карамазовы» ДОСТОЕВСКОГО.

1985 Мария Олеговна КРАВЧЕНКО, российская актриса («Comedy Woman»). У неё дочь Виктория.

1988 Милош БИКОВИЧ, сербский актёр (Павел в сериале «Отель Элеон»).

1990 Лиам ХЕМСВОРТ, австралийский актёр.

СОБЫТИЯ:

1703 В Москве начала регулярно выходить первая русская печатная газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившиеся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Тираж «Ведомостей» колебался от 200 до 4000 экземпляров, и печатались они затем попеременно в Москве и Петербурге.

1835 В США начался необычайный ажиотаж в связи с сообщением газеты «Сан» о том, что мощный телескоп обнаружил на Луне овец.

1854 Американец Энтони ФОСС запатентовал аккордеон.

1872 Поступили в обращение первые в России почтовые открытки. На них значилось: «Почтовое ведомство за содержание письма не отвечает».

1881 Косметическая компания «Виндзор» при короне Её Величества выпустила первый в мире «Туристический гигиенический набор джентльмена». Он представлял собой элегантную маленькую гобеленовую сумочку с набором бритв, помазков, туалетной воды и мыла. Вскоре англичане нарекли набор просто «джентльменским», с этим названием косметика для мужчин попала к нам.

1883 Во время проходивших в Бердичеве гастролей цирка итальянских артистов братьев ФЕРРОНИ в здании, где шло представление, вспыхнул пожар. Погибли 430 человек. Одной из причин такого большого числа жертв стало то, что двери двух из трёх выходов были заколочены гвоздями. О начале пожара публику попытался предупредить клоун, но все решили, что это розыгрыш.

1948 В Минске службой госбезопасности СССР была инсценирована автомобильная катастрофа, в которой погиб актёр и режиссёр Соломон МИХОЭЛС.

1981 Начала чихать англичанка Доина ГРИФФИТС. Чихнув примерно миллион раз в течение первых 365 дней, она чихала ещё 614 дней.

1991 В столицу Литвы Вильнюс были введены войска. Причиной ввода называлась угроза целостности СССР. Был захвачен телецентр, имелись убитые (14 человек) и раненые. Командовал войсками Аслан МАСХАДОВ.

2012 Круизный лайнер «Costa Concordia», на борту которого находились 4234 человека, потерпел крушение и затонул у берегов Италии. Погибли 30 человек. Интересный факт: «крёстной матерью» Costa Concordia была чешская супермодель Ева ГЕРЦИГОВА, которая при «крещении» судна в 2006 году не смогла разбить о его борт бутылку шампанского (а это считается дурной приметой).

 
Теги: Минск
 
 
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