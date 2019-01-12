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Двое детей погибли с матерью в непальской «хижине для менструации»

13.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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В деревушке на западе Непала, где до сих пор практикуется обычай выгонять на время менструации из дома, в хижине без окон найдены тела 35-летней женщины и двоих ее детей. Все трое, как предполагают полицейские, умерли от удушья.


Фото: unsplash.com / Изображение носит иллюстративный характер

Это не первый случай гибели, связанной с древним индуистским обычаем, который был формально запрещен еще в 2005 году.

Амба Бохара, по всей видимости, пыталась развести костер, чтобы согреться холодным зимним вечером, и задохнулась. Двое ее детей, 12-летний и 9-летний мальчики, находились вместе с ней в сарае с плохой вентиляцией и тоже задохнулись.

Всех троих мертвыми утром обнаружила свекровь женщины. Одеяла в хижине были в некоторых местах прожжены, на ногах Амбы Бохары ожоги.

Древний индуистский обычай «чаупади», несмотря на запрет, все еще практикуется в некоторых сельских районах Непала. Женщин во время менструации или недавно родивших ребенка считают «нечистыми» и на некоторое время выгоняют из дома.

Им запрещают прикасаться к мужчинам и коровам, есть некоторые виды пищи, например молочные продукты, а также стирать или пользоваться туалетом в доме.

Женщины не раз погибали в «хижинах для менструации» в Непале. Законодательно традицию запретили в 2017 году, введя 30-долларовый штраф и срок до трех месяцев для тех, кто продолжает практику.

Хижины часто находятся далеко от дома, в лачугах не топят, нет окон и плохая вентиляция. Девочкам на это время запрещается ходить в школу. Правозащитники требуют от властей строже применять закон, но полицейские сетуют на то, что ломать вековые традиции непросто.

 
 
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В деревушке на западе Непала, где до сих пор практикуется обычай выгонять на время менструации из дома, в хижине без окон найдены тела 35-летней женщины и двоих ее...
 
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