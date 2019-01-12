Будущее уже здесь! Знакомимся с дебютами выставки CES 2019 в Лас-Вегасе

В этот уикенд в Лас-Вегасе проходит ежегодная выставка потребительской электроники CES, некогда являвшаяся «междусобойчиком» гигантов IT-индустрии. Но самой электроники в легковушках становится больше, поэтому автопроизводители все чаще предпочитают показывать свои новинки не на традиционных мотор-шоу, а на мероприятии в «игорной столице» Америки.

Среди них, например, Mercedes и Nissan — о новом седане CLA и электрокаре Leaf e+ AUTO.TUT.BY уже рассказывал. Тем не менее, на CES в первую очередь демонстрируются технологии, предваряющие эру беспилотников — в будущем автомобили так или иначе получат системы частичного или полностью автоматического управления, поэтому лидерами автоиндустрии активно продвигается идея автономного пассажирского транспорта. Причем внешность будущих беспилотных челноков с однообъемной компоновкой почти всегда оказывается максимально приближенной к параллелепипеду или большой мыльнице.



Continental CUbE



Continental CUbE

Так, забавного вида электрическую «коробочку» на CES привезла Continental — это оснащенный сенсорами и датчиками для автономного передвижения CUbE (сокращение от Continental Urban Mobility Experience), внутри которого, по задумке, будут находиться роботы для персональной доставки грузов и посылок «от двери до двери». О технической стороне автономного транспортера Continental известно мало — указывается, что беспилотники полностью электрические.



Rinspeed MicroSnap

Беспилотными транспортными средствами увлеклась и швейцарская фирма Rinspeed, ведомая Франком Риндеркнехтом, известность к которому пришла благодаря необычным концептам, созданных в 80-х и 90-х годах прошлого века. На CES компания привезла трансформер MicroSnap, который, по сути, является уменьшенной версией прошлогоднего концепта Snap . При габаритах не больше Renault Twizy он также состоит из двух частей — универсальной платформы со смонтированным на задней оси 18-сильным электромотором, на которую автоматически могут устанавливаться пассажирский или грузовой модуль.

Пробег на одной зарядке у рассчитанного на использование в загруженных условиях мегаполисов MicroSnap равен 95 км — самоходное шасси при этом может передвигаться и без надстройки, самостоятельно отправляясь на подзарядку.



Bosch Self-Driving Shuttle Concept

Шаттлы и беспилотники, перевозящие пассажиров или грузы — не просто веяние, а настоящий вирус, заразился которым и Bosch. Немцы представили в Лас-Вегасе концепцию беспилотного транспортера, разработанного специально для услуг райдшеринга — совместного пользования автомобилем. Оснащен прототип электрической силовой установкой, радарами и сенсорами с 360-градусным обзором, а также подключенным к Интернету управлением. Без продвинутых электронных сервисов, прогнозирующих дорожную обстановку и рассчитывающих запас хода на электротяге, также не обойтись.



Bosch Self-Driving Shuttle Concept

Бронировать шаттл можно будет через приложение в смартфоне, а если пассажир забыл что-то в салоне, то ему будет отправлено соответствующее сообщение. Камеры также могут заметить также жвачку на сиденье или пролитый кофе — в этом случае машина самостоятельно закажет уборку. Тестовые испытания беспилотников Bosch должны пройти уже в этом году в Калифорнии.



Honda Autonomous Work Vehicle

Любопытный автономный прототип под названием Autonomous Work Vehicle представила и Honda. По сути, это созданный на шасси квадроцикла компактный автономный внедорожный модуль, который, по замыслу разработчиков североамериканского отделения Honda, найдет применение в самых различных сферах деятельности — это спасательные и пожарные службы, строительство, сельское хозяйство и т.д.

Первые испытания прототипов Autonomous Work Vehicle показали, что модуль может эффективно использоваться в ликвидации лесных пожаров, полярных экспедициях и сельскохозяйственных работах. В настоящее время Honda занимается поисками партнеров для дальнейшего совершенствования беспилотных технологий своего прототипа.



Hyundai Cradle Elevate

Видение техники для спасателей от Hyundai — это проект Elevate, над которым работало подразделение Hyundai Cradle (Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences). Корейцы говорят о новой категории транспортных средств — UMV (Ultimate Mobility Vehicle, то есть «транспортные средства с максимальной проходимостью»), в которых используются передовые наработки в робототехнике и области разработки электромобилей.

Прототип «шагающего автомобиля» Elevate способен перемещаться по различным покрытиям и рельефу при помощи четырех подвижных ног-манипуляторов с закрепленными на них колесами. Правда, в отличие от вышеупомянутой разработки Honda, «шагающая» машина Hyundai пока что существует только в виртуальной реальности и в виде неходового макета.

Кроме того, Hyundai анонсировала систему беспроводной зарядки электромобилей, использующую функцию автопилотирования и призванную решить проблему переполненности парковок и дефицита зарядных станций для электрокаров. С помощью специального приложения на смартфоне автомобиль автоматически направляется к свободной станции зарядки. Когда зарядка завершается, электрокар перемещается на свободное парковочное место при помощи системы AVPS (Automated Valet Parking System), что позволяет использовать зарядную станцию для других машин. В Hyundai рассчитывают, что данная технология будет готова к коммерческой эксплуатации к 2025 году по мере внедрения на электромобилях автопилотов с четвертым уровнем автономности.



Kia R.E.A.D.

На автономность рассчитана и перспективная технология Kia — R.E.A.D., что на языке маркетологов компании расшифровывается как «поездки с адаптацией к настроению в реальном времени». Проще говоря, корейцы уже сейчас обеспокоились о том, как улучшить времяпровождение седоков в салоне автомобилей, когда автоматика будет везти их из точки A в точку B. В Лас-Вегасе Kia продемонстрировала несколько специальных модулей, демонстрирующих так называемый интерактивный интерьер автомобилей будущего, в которых R.E.A.D. следит за эмоциональным состоянием седоков при помощи датчиков, считывающих выражение лица и мимику, сердечные ритмы и электродермальную активность.



Kia R.E.A.D.

В зависимости от эмоционального состояния производится точная «подстройка» интерьера — изменяется освещение, режим работы системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха и т.д. Кроме того, для повышения уровня комфорта в салоне сиденья могут также работать в режиме массажера или вибрировать в такт любимой музыки.



Valeo XtraVue Trailer

Улучшение обзорности в автомобилях — еще одна тема, над которой ломают головы разработчики. Так, для нового Range Rover Evoque в качестве опции уже доступны «прозрачные» передние стойки и капот, а французская фирма Valeo показала в Лас-Вегасе свою технологию «невидимого» прицепа XtraVue Trailer. Система с помощью камер в задней части машины и прицепа собирает вместе различные изображения, выводя итоговую картинку на отдельный дисплей перед водителем возле центральной консоли.

По всей видимости, пока это лишь тестовый образец системы — в конечном итоге изображение «прозрачного» прицепа должно выводиться на экран штатной медиасистемы. О сроках внедрения XtraVue Trailer на серийных автомобилях в Valeo пока не обмолвились.



Harley-Davidson LiveWire

Присутствовали на CES и мотоциклы, а главной неожиданностью стало появление на выставке электрического байка от Harley-Davidson, впервые показанного минувшей осенью в Милане. В Лас-Вегасе американцы обнародовали некоторые характеристики LiveWire, а также озвучили стоимость. Расчетный запас хода у мотоцикла — 175 км, батарею, емкость которой не указывается, можно полностью зарядить за ночь, а от терминала быстрой зарядки процедура займет менее часа.

До 100 км/ч LiveWire сможет разгоняться менее чем за 3,5 секунды, сообщает производитель. В США цены на электрический Harley-Davidson начинаются от 29 799 долларов — прием заказов уже начался, первые покупатели получат мотоциклы этой осенью.