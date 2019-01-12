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С шикарной террасой, душевный внутри. Деревянный дом, который построили в Эстонии

13.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Этот примечательный дом находится в юго-восточной части Эстонии (уезд Вырумаа). Хозяева построили его два года назад, отдав предпочтение экологичному дереву. На фальцевой кровле установлены солнечные панели, благодаря которым пол прогревается во всех жилых комнатах дома. И можно забыть про счета за электричество, шутят хозяева. Интерьеры этого дома также симпатичны, как и его наружность. Смотрите, как его обустроили.


Фото: city24.ee

Площадь дома — 217 квадратных метров. В нем два уровня, хотя второй поначалу заметить сложно.


Фото: city24.ee

На первом этаже разместилась гостиная в полсотни квадратных метров. За счет деревянных колонн ее пространство разделили на две зоны: обеденную и для отдыха.


Фото: city24.ee

Это хороший прием, когда хочется зонировать большое помещение, но при этом сохранить максимум естественного света.


Фото: city24.ee

Рядом с гостиной находится кухня. В ней также есть обеденная зона, но уже более уютная и семейная.


Фото: city24.ee

Заметьте, каким хорошим фоном служат белые деревянные стены. Грамотно подобранная мебель, освещение и текстиль подчеркивают, что это современный загородный дом.


Фото: city24.ee

Фото: city24.ee

 


Фото: city24.ee

Самое душевное место — терраса. Мы не первый раз находим симпатичные дома в Эстонии, в которых можно почерпнуть вдохновения для создания чего-то своего. И, знаете, что мы заметили? Эстонцы обожают террасы. Почти в каждом доме они есть и обустроены очень душевно.


Фото: city24.ee

 

 
 
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