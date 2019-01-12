С шикарной террасой, душевный внутри. Деревянный дом, который построили в Эстонии

Этот примечательный дом находится в юго-восточной части Эстонии (уезд Вырумаа). Хозяева построили его два года назад, отдав предпочтение экологичному дереву. На фальцевой кровле установлены солнечные панели, благодаря которым пол прогревается во всех жилых комнатах дома. И можно забыть про счета за электричество, шутят хозяева. Интерьеры этого дома также симпатичны, как и его наружность. Смотрите, как его обустроили.



Фото: city24.ee

Площадь дома — 217 квадратных метров. В нем два уровня, хотя второй поначалу заметить сложно.



Фото: city24.ee

На первом этаже разместилась гостиная в полсотни квадратных метров. За счет деревянных колонн ее пространство разделили на две зоны: обеденную и для отдыха.



Фото: city24.ee

Это хороший прием, когда хочется зонировать большое помещение, но при этом сохранить максимум естественного света.



Фото: city24.ee

Рядом с гостиной находится кухня. В ней также есть обеденная зона, но уже более уютная и семейная.



Фото: city24.ee

Заметьте, каким хорошим фоном служат белые деревянные стены. Грамотно подобранная мебель, освещение и текстиль подчеркивают, что это современный загородный дом.



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee

Самое душевное место — терраса. Мы не первый раз находим симпатичные дома в Эстонии, в которых можно почерпнуть вдохновения для создания чего-то своего. И, знаете, что мы заметили? Эстонцы обожают террасы. Почти в каждом доме они есть и обустроены очень душевно.



Фото: city24.ee