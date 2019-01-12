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«Работа неплохая, но такая скучная». Что делать, если на работу, как на каторгу, отвечает психолог

13.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Сегодня Павел ответит читателю, который вешается от скуки на работе. Как наполнить свою деятельность смыслом и интересом — в этом видео:

 
 
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Сегодня Павел Зыгмантович ответит читателю, который вешается от скуки на работе. Как наполнить свою деятельность смыслом и интересом - в этом видео.
 
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