«Работа неплохая, но такая скучная». Что делать, если на работу, как на каторгу, отвечает психолог

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Сегодня Павел ответит читателю, который вешается от скуки на работе. Как наполнить свою деятельность смыслом и интересом — в этом видео: