Без трамплинов, с высокой плотностью и только на специальных трассах. Главное о безопасности при катании на тюбингах

Как выбрать сноутюбинг.

Сноутюбинг подбирается под рост:

• для детей ростом около 100 см рекомендуется сноутюбинг диаметром 80-90 см,

• для детей и подростков до 140 см – 95-105 см,

• для взрослых среднего роста и веса – 110-115 см,

• для высоких людей, людей, обладающих большим весом – 120 кг и более.

Необходимо обращать внимание на такую характеристику, как максимально допустимый вес, и не превышать его. Сноутюбинг рассчитан на вес не более 120 кг.

Оптимальный материал для сноутюбинга – армированный ПВХ. Для катания 1-3 раза в неделю достаточно приобрести тюбинг из ткани малой плотности (600 – 650 г/м2). Для сноутюбингов, используемых в прокате, следует выбирать ПВХ увеличенной плотности (900 г/м2). Верх сноутюбинга может быть изготовлен как из ПВХ, так и другой надежной ткани, например, «оксфорд». Если в состав сноутюбинга включен полиэстер или нейлон - это повод усомниться в его качестве.





Помимо размеров необходимо обращать внимание на способ крепления ручек. Лучше, если они будут приклеены или вшиты в дополнительную стропу. Если ручки просто пришиты к внешней оболочки ткани – эта конструкция ненадежна (ручка может оторваться при спуске).

Швы изделия должны быть ровными, крепкими, а в местах повышенной нагрузки – отделаны стропой.

В сноутюбинге должно быть комфортно сидеть, расстояние от земли до ног должно быть около 10 см.

1. При выходе на трассу оцените своё физическое и эмоциональное состояние (при наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, ЦНС, психические и т.д.), катание на сноутюбинге может вызвать обострение либо рецидив).

2. Кататься разрешено только на специально подготовленной трассе.

Специальный склон для сноутюбинга, как правило, представляет собой желоб. При катании с горы уклон трассы должен быть не более 20 градусов, в противном случае разгон сноутюбинга будет слишком сильным. Внизу трассы должно быть достаточно места для торможения, не должно быть деревьев, кустов, столбов и других препятствий.

Запрещается использовать трассы с трамплинами – из-за небольшого веса в полете сноутюбинг может перевернуться.

3. Детям до 12 лет разрешается кататься только в присутствии родителей или ответственных лиц.

4. Детям до 12 лет во время катания рекомендуется наличие шлемов.

5. Запрещается кататься вдвоем на одном сноутюбинге, за исключением катания ребенка до 6 лет с одним взрослым.

6. Запрещается катание в нетрезвом состоянии.

7. Запрещается сцеплять сноутюбинги между собой во время катания.

8. Запрещается кататься на санках (металлических, пластмассовых, деревянных) и ледянках на трассах для сноутюбингов.

9. Спуск можно начинать только при отсутствии других пеших людей на трассе.

10. Спуск разрешается только в положении сидя, крепко держась за ручки, ноги прямые, высоко поднятые.

11. Во время катания необходимо держаться за ручки сноутюбингов, поводок должен находиться во внутреннем отверстии сноутюбинга.

12. Запрещается создавать помехи (тормозить руками, ногами) движению (качению) во время спуска.

13. Запрещается останавливаться (для отдыха, просмотра трассы) на основном направлении трассы.





14. В случае падения или остановки необходимо как можно быстрее освободить трассу.

15. Вставать можно только после полной остановки сноутюбинга.

16. По окончанию движения (качения) на сноутюбинге необходимо незамедлительно покинуть зону выката.

17. Запрещается оставлять сноутюбинг в зоне спуска и выката.

18. Перед каждым катанием проверяйте состояние сноутюбинга.

Запрещено привязывать сноутюбинги к транспортным средствам: снегоходам, автомобилям и т.д.