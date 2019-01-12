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17 января пинские спасатели широко отметят профессиональный праздник
13.01.2019 — Разное | Полесская правда
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17 января в Пинске состоятся мероприятия, посвященные празднованию Дня спасателя Республики Беларусь.
В 11.00 начнутся торжественные мероприятия на площади: построение личного состава, принесение присяги вновь принятыми работниками, поздравление с праздником и награждение сотрудников отдела, а также проведение ритуала освящения личного состава и аварийно-спасательной техники священнослужителем.
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