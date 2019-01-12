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17 января пинские спасатели широко отметят профессиональный праздник

13.01.2019 — Разное | Полесская правда  
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17 января в Пинске состоятся мероприятия, посвященные празднованию Дня спасателя Республики Беларусь.

17 января пинские спасатели широко отметят профессиональный праздник
С 10.00 по улицам города пройдет колонна пожарной аварийно-спасательной техники Пинского горрайотдела по ЧС. Маршрут проляжет от улицы 60 лет Октября до площади Ленина через улицу Солнечная, проспект Жолтовского, улицы Первомайская, Завальная, З. Космодемьянской. На проезжей части площади Ленина спасатели организуют выставку пожарной аварийно-спасательной техники.

В 11.00 начнутся торжественные мероприятия на площади: построение личного состава, принесение присяги вновь принятыми работниками, поздравление с праздником и награждение сотрудников отдела, а также проведение ритуала освящения личного состава и аварийно-спасательной техники священнослужителем.

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