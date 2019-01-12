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Награды в связи с юбилеем… и не только

13.01.2019 — Разное | Полесская правда  
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Уже стало традицией на последней сессии районного Совета депутатов в уходящем году подводить итоги работы и воздавать почести лучшим. Так было и 28 декабря 2018-го.

Награды в связи с юбилеем… и не только
«Полесская правда» уже писала, что в Пинском районе 8 ноября состоялось торжественное и значимое событие – открытие нового спортивного зала в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак». Строительство спортзала, реконструкция котельной, благоустройство прилегающей территории были осуществлены в рамках реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Строителям (а генподрядчиком выступило объединение «Брестоблсельстрой») удалось справиться со всеми работами качественно и в срок. Куратором этих работ выступил заместитель председателя Пинского райисполкома по строительству С.В. Куницкий. За создание условий по оздоровлению детей, проживающих в населенных пунктах, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, ему в присутствии хозяйственного актива района была вручена Почетная грамота Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

28 декабря свое 70-летие отметил председатель Пинской районной организации ветеранов М.С. Заранко. В связи с юбилейной датой и за активное участие в общественной жизни района, значительный вклад в воспитание подрастающего поколения он был награжден Почетной грамотой райисполкома.

Награды в связи с юбилеем… и не только
Выступивший на сессии районного Совета депутатов начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Пинскому району А.Г. Садовский отметил вклад руководителей сельсоветов в дело сбора имущественных налогов с физических лиц. По итогам этой работы в 2018 году Благодарственных писем районной налоговой инспекции были удостоены председатели Бобриковского сельисполкома А.А. Банцевич, Валищенского – Т.С. Вабищевич, Ставокского – Н.И. Лозицкая.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

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