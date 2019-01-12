Его Величество борщ и не только. Рецепты вкусных супчиков, которые согреют вас в холода

Уже устали мерзнуть? Плохая новость: до весны еще далеко. Хорошая новость: мы знаем, как согреть вас, несмотря на мороз. Ловите три рецепта вкусных горячих супчиков, принадлежащих разным мировым кухням — и выбирайте любимый.
Том-ям
Ингредиенты:
Куриный бульон — 2 л;
Перечная паста том-ям — 100 г;
Лимон — 2 шт.;
Рыбный соус — 20 мл;
Сахар — 50 г;
Лимонная трава — 2 ст. л.;
Имбирь — 30 г;
Листья лайма — 4 шт.;
Очищенные креветки — 500 г;
Шампиньоны — 200 г;
Кокосовое молоко — 200 мл;
Кинза — 50 г;
Перец чили — 1 шт.
Как готовить?
В куриный бульон добавить мелко нарезанный имбирь, листья лайма, лимонную траву (две столовые ложки сухой или два стебля свежей) и варить пять минут.
Добавить туда же перечную пасту, перемешать бульон и варить еще две минуты.
Затем добавить рыбный соус, сахар, еще через две минуты — креветки, нарезанные грибы, перец чили, наструганный кольцами, и кокосовое молоко.
Довести до кипения, влить сок двух лимонов, всыпать крупно нарубленную кинзу, дождаться, пока суп снова закипит, и снять с огня.
Борщ
Ингредиенты:
Для бульона:
Вода — 1,5−2 л;
Свинина или говядина на кости — 400 г.
Для зажарки:
Свекла — 2 шт. (небольшие);
Морковь — 1 шт.;
Лук — 3 шт. (средние);
Томатная паста — 2 ст. л.;
Подсолнечное масло — 4−5 ст. л.;
Лимонная кислота — щепотка.
Для борща:
Капуста белокочанная свежая — 300 г;
Картофель — 4 шт. (средние);
Соль, лавровый лист, зелень — по вкусу.
Для подачи:
Сметана — 1 ст. л. (в каждую тарелку);
Зелень — по вкусу.
Как готовить?
Взять 3-литровую кастрюлю. Налить в нее 1,5−2 литра воды, положить мясо. Поставить на средний огонь. Следить за бульоном, перед закипанием снять пену. Когда закипит, накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне час-полтора.
Пока варится бульон, пожарить овощи. Вымыть и почистить свеклу, морковь и лук. Свеклу натереть на крупной терке, а морковь — на средней. Лук нарезать кубиками.
Налить подсолнечное масло на сковороду, включить средний огонь. Сначала жарить лук и морковь (5 минут), затем добавить свеклу.
Жарить овощи еще 5 минут. После этого добавить томатную пасту, перемешать и оставить на плите еще на 5−7 минут.
Когда бульон сварится, достать из него мясо. Пока мясо остывает, забросить в бульон нашинкованную капусту. Через 5−10 минут добавить нарезанный соломкой картофель.
Пока варится картофель, отделить мясо от кости и нарезать кубиками. Вернуть мясо в суп.
Посолить по вкусу.
Добавить зажарку. Перемешать. Добавить лавровый лист и мелко порубленную зелень. Накрыть кастрюлю крышкой и варить еще 5−7 минут.
Сварить бульон из головы (форель или семга) и спинок. В бульон положить луковицу в шелухе, лавровый лист и душистый перчик. Варить головы 40 минут, в самом конце добавить филейные куски рыбы и варить еще 10 минут.
Рыбу аккуратно вытащить и оставить остывать.
Бульон процедить через сито и положить в суп нарезанные крупным кубиком картошку, морковку и белую часть лука-порея.
Как только овощи будут готовы, добавить филе рыбы.
Когда бульон закипит, влить сливки. Добавить соль, перец и зелень по вкусу.