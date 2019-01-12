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Его Величество борщ и не только. Рецепты вкусных супчиков, которые согреют вас в холода

13.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Уже устали мерзнуть? Плохая новость: до весны еще далеко. Хорошая новость: мы знаем, как согреть вас, несмотря на мороз. Ловите три рецепта вкусных горячих супчиков, принадлежащих разным мировым кухням — и выбирайте любимый.

Том-ям


Источник рецепта и фото: eda.ru

Ингредиенты:

  • Куриный бульон — 2 л;
  • Перечная паста том-ям — 100 г;
  • Лимон — 2 шт.;
  • Рыбный соус — 20 мл;
  • Сахар — 50 г;
  • Лимонная трава — 2 ст. л.;
  • Имбирь — 30 г;
  • Листья лайма — 4 шт.;
  • Очищенные креветки — 500 г;
  • Шампиньоны — 200 г;
  • Кокосовое молоко — 200 мл;
  • Кинза — 50 г;
  • Перец чили — 1 шт.

Как готовить?

  1. В куриный бульон добавить мелко нарезанный имбирь, листья лайма, лимонную траву (две столовые ложки сухой или два стебля свежей) и варить пять минут.
  2. Добавить туда же перечную пасту, перемешать бульон и варить еще две минуты.
  3. Затем добавить рыбный соус, ­сахар, еще через две минуты — креветки, нарезанные грибы, перец чили, наструганный кольцами, и кокосовое молоко.
  4. Довести до кипения, влить сок двух лимонов, всыпать крупно нарубленную кинзу, дождаться, пока суп снова закипит, и снять с огня.

Борщ


Источник рецепта и фото: lifehacker.ru

Ингредиенты:

Для бульона:

  • Вода — 1,5−2 л;
  • Свинина или говядина на кости — 400 г.

Для зажарки:

  • Свекла — 2 шт. (небольшие);
  • Морковь — 1 шт.;
  • Лук — 3 шт. (средние);
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Подсолнечное масло — 4−5 ст. л.;
  • Лимонная кислота — щепотка.

Для борща:

  • Капуста белокочанная свежая — 300 г;
  • Картофель — 4 шт. (средние);
  • Соль, лавровый лист, зелень — по вкусу.

Для подачи:

  • Сметана — 1 ст. л. (в каждую тарелку);
  • Зелень — по вкусу.

Как готовить?

  1. Взять 3-литровую кастрюлю. Налить в нее 1,5−2 литра воды, положить мясо. Поставить на средний огонь. Следить за бульоном, перед закипанием снять пену. Когда закипит, накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне час-полтора.
  2. Пока варится бульон, пожарить овощи. Вымыть и почистить свеклу, морковь и лук. Свеклу натереть на крупной терке, а морковь — на средней. Лук нарезать кубиками.
  3. Налить подсолнечное масло на сковороду, включить средний огонь. Сначала жарить лук и морковь (5 минут), затем добавить свеклу.
  4. Жарить овощи еще 5 минут. После этого добавить томатную пасту, перемешать и оставить на плите еще на 5−7 минут.
  5. Когда бульон сварится, достать из него мясо. Пока мясо остывает, забросить в бульон нашинкованную капусту. Через 5−10 минут добавить нарезанный соломкой картофель.
  6. Пока варится картофель, отделить мясо от кости и нарезать кубиками. Вернуть мясо в суп.
  7. Посолить по вкусу.
  8. Добавить зажарку. Перемешать. Добавить лавровый лист и мелко порубленную зелень. Накрыть кастрюлю крышкой и варить еще 5−7 минут.
  9. Разлить борщ по глубоким тарелкам. Добавить сметану, свежую зелень, черный молотый перец.

Финская уха


Источник рецепта и фото: aif.ru

Ингредиенты:

Форель — 1 шт.;

Лавровый лист — по вкусу;

Перец — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Лук-порей — 2 шт.;

Картофель — 6 шт.;

Сливки 20% — 1 стакан.

Как готовим?

  1. Сварить бульон из головы (форель или семга) и спинок. В бульон положить луковицу в шелухе, лавровый лист и душистый перчик. Варить головы 40 минут, в самом конце добавить филейные куски рыбы и варить еще 10 минут.
  2. Рыбу аккуратно вытащить и оставить остывать.
  3. Бульон процедить через сито и положить в суп нарезанные крупным кубиком картошку, морковку и белую часть лука-порея.
  4. Как только овощи будут готовы, добавить филе рыбы.
  5. Когда бульон закипит, влить сливки. Добавить соль, перец и зелень по вкусу.

Приятного аппетита!

 
Теги: Новости
 
 
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