«Все проходили мимо и только сетовали: «Какой он несчастный!» Добрые истории читателей о спасении животных

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

Сегодня ловите чудесные истории о домашних свинках — символе наступающего года и читайте новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Котенок лежал, не двигаясь и еле дыша, на раскаленном от солнца асфальте»

Это история про самую замечательную и любимую нашу кошку Софию (хотя всех наших котов мы, конечно, любим по-своему).





В первых числах июля 2016 года было очень-очень жарко, термометр показывал выше +30 градусов. Я возвращалась домой с работы не через главный вход, а через калитку, где расположены гаражи. Случайно мой взгляд упал на что-то маленькое и серенькое.

Подойдя ближе, я увидела, что это маленький котенок не больше месяца от роду. Он лежал, не двигаясь и еле дыша, на раскаленном от солнца асфальте. Все проходили мимо и только сетовали: «Какой он несчастный!».

Ну не могла я пройти мимо. Подняв его, я обнаружила две проблемы: первая — у него на животике был кусок засохшего мазута (размером с большой палец руки). Пришлось срочно его удалить, малыш только еле-еле запротестовал — из последних его силенок. Но ему сразу стало легче. После удаления оказалось, что это девочка. Вторая проблема, к сожалению, так просто не решалась. Левый глазик у нее вылез из орбиты, правый сильно гноился. Я думаю, болезнь началась с первых дней ее жизни. Позвонив родным и предупредив, что я приеду не одна, помчалась домой.





В автобусе мне все давали советы, как лечить такую болезнь, и рассказывали свои истории о спасении котят. Только вот я догадывалась, чем может закончиться моя. Так и вышло. Левый глазик, к сожалению, пропал (произошло так называемое склерозирование), второй покрылся пленкой. Ну не будем о грустном. Благодаря лечению, тщательному уходу и хорошему питанию (детские мясные смеси, отварные овощи) кошечка стала быстро поправляться и как-то сразу мы решили, что ее будут звать София.





Сейчас ей 2 года, а она не уступает ни одному моему коту в ловкости и смекалке. Ей не надо повторять дважды команды. Один раз она залезла на верхнюю ступеньку лестницы, а при спуске с нее спрыгнула и немного ударилась головой. Очень она испугалась. Мне очень не хотелось, чтобы она боялась чего-либо в доме. Пришлось снова посадить ее на лестницу и показать, как надо спускаться. При этом я повторяла: «Спускайся вниз, София». Все. Она тут же залезла снова и спустилась, как надо. И таких историй я могу рассказать множество.





Мы даже иногда выпускаем ее на улицу (живем в частном доме), но, конечно, только в нашем присутствии и под постоянным контролем за тем, где она сейчас находится и чем занимается. Я не знаю, за что мы ее так любим: может, за то, что она так стойко перенесла ту беду, которая с ней случилась в раннем детстве, может, за то, что она такая умница, а может, и за все вместе взятое.

«Это чудо выскочило из кустов, схватило меня за брюки, вскарабкалось, прижалось и «захрюкало»

Я с детства любил котиков. И всегда хотелось, чтобы в доме был пушистик. Правда, в нашей семье это как-то не получалось. Но вот я вырос, и мечта сбылась необычным образом: на работе мне «удружили» маленького котенка. Кто-то просто подбросил. Так и появился у меня Мурзик. Не мог же я отказаться от этого маленького чуда.

Правда, вскоре выяснилось, что Мурзяшка сильно болен. Врач прямо сказала: «Если лечить, то очень долго и очень дорого…». Но ведь он маленький, забавный и хочет жить… Да, лечился он долго и совсем не просто. Но, как только видел меня, сам садился мне на колени, принимал все лекарства, терпел мази, спреи и прочее. И вот… Теперь я «доктор Айболит», а у меня живет красивое пушистое чудо. Как сказала сестра: «Красота неземная…».





Мурзяшка реально очень красивый кот. И умный, и ласковый. Но с характером… Мурзик очень любознательный. Увидит что-то новое — сразу должен и потрогать, и обнюхать, и разбросать… И в крупе побывает, и с рыбой сушеной поиграет, и в грибах на столе посидит. Если грибы в доме — не прогонишь, пока не почистишь и не уберешь. С ягодами и яблоками так поиграет, что потом по всей квартире собирать приходится.





А когда у меня появилась Кропочка, он долго не мог понять, что теперь моя любовь делится на них двоих… А получилось так: на улице под продуктовым ларьком жил котеночек. Совсем маленький, а какой умненький… Интересно было видеть, как он выталкивал пустую мисочку после того, как поест, из своего убежища. Я специально засовывал ее под ларек, поскольку вороны все время старались что-то перехватить. А котенок покушает — и получите пустую посудку. Ну не молодец ли?

В октябре было холодно и дождливо. Было ясно, что малыш просто не переживет зиму под ларьком на холодной земле. И вот однажды в дождь, когда котенок вылез из-под ларька, поскольку туда потекла вода, я просто его спросил: «Поедешь со мной?». А он поднял головку: «Мяу…». Так и появилась у меня Кропочка. Я назвал ее так за темные точки над глазками. Прошло время, и они с Мурзиком так подружились, что спали уже, прижавшись друг к дружке животами.





Кропочка не только умненькая, но и воспитанная, хотя я мало прилагал к этому руку. И очень любит… кукурузу. Когда принес домой початки кукурузы, Кропу отогнать от них уже было невозможно. Может, в прошлой жизни выращивала эту культуру?:)

А в этом году ближе к осени у моих котов появилась маленькая подружка Муська (простая серенькая «Мушка»), которая сама меня нашла. Все очень просто. Вечером, когда я возвращался после работы, это чудо выскочило из кустов, схватило меня за брюки, вскарабкалось, прижалось и «захрюкало». На ладошке поместится… Ну что ж, поехали в ветклинику, а потом домой.





Сегодня мои коты живут дружной семьей. Видимо, люди правду говорят: «Тот твой котик, который сам тебя выбрал…». Меня выбрали трое.

Они все еще ищут дом

Лаки

История Лаки не нова: собака лежала израненной возле дороги. Все проходили мимо, вздыхали, жалели и «делали ноги». Несколько суток после того, как ее сбил автомобиль, она лежала на обочине, смирившись с судьбой. Но жизнь дала ей шанс на спасение…





Ее забрали, и началась череда операций. Пришлось ей удалить селезенку, ведь разрывы от травмы сшить было невозможно. Затем где-то год длилось восстановление, настолько сложным было лечение. От сильного удара — на лапе артрит, но наша малышка совсем совсем не отчаивается. В ней столько надежды и веры в добро!





Она стерилизована, привита, открыта всей душой человеку! Замечательная, добрая ласкуша, которой очень нужен хозяин. Она дружелюбная, послушная, умная. Правда, жить на цепи точно не сможет. Если вы готовы подарить ей настоящий дом, звоните, пишите и приезжайте. Дайте ей шанс.





Контакт:

+375296074373 — Алина

Грей

Грей, котенок около 3 месяцев, очень ищет дом. Парень очень ласковый, добрый, ручной. Мягкая шерстка и его прекрасный нрав влюбляют в себя уже бесповоротно.

Грей вообще удивительный котик, невероятно нежный, играясь с рукой, никогда когти не выпускает. Настоящая мурчащая нежнятина!





Обучен жизни в квартире, кушает корм для котят Royal Canin, обработан от паразитов и готов к первым прививкам. Если он вам уже симпатичен — пишите нам, будем знакомиться!





Отдается по договору передачи животных: под обязательную кастрацию, жизнь без самовыгулов, кормление хорошими кормами.

Контакт:

+375293777494 — Яна

Лилиан





Знакомьтесь — голубоглазая блондинка Лилиан. Красотка с белоснежной шерстью обнимет вас и никуда не отпустит… Мурлыке 1,5 года, здорова, стерилизована, вакцинирована, воспитана. Есть особенность — кошечка абсолютно глухая, но это не мешает ей жить полноценной жизнью. Это ласкуша, любящая людей и животных.

Любит спать в кровати с хозяевами и петь свою мурку-песенку по утрам, помогая просыпаться. Аккуратная, интеллигентная кошь ищет добрых и внимательных людей, чтобы дарить радость.





История кошечки страшная и банальная: у Лилиан раньше был дом, но ее не стерилизовали, «дали познать материнство» и потом принесли в коробке с четырьмя котятами на Гурского для усыпления. Волонтер «ЗООшанса» Виктория не смогла пройти мимо и забрала кошачью семью домой.

Звоните:

+375 29 689−11−93 Виктория.

Бальзак

Жгучий яркий брюнет Бальзак готов стать вашим любимым котом!





Это шикарный котяра, 6 кг лоска, пушистости и тепла. Умеет тихо и мелодично мурлыкать, перебирая толстенькими лапами. Никогда не будит по утрам — просто лежит под одеялом и ждет, тычась мокрым носом в бок. Кот счастливо жил в любви и ласке, но случилась беда: умерла его хозяйка, и Бальзака приютила волонтер Виктория. Котяра немного трусоват, боится незнакомых, но за неделю успешно адаптируется.

Бальзаку около пяти лет, здоров, привит, кастрирован, обучен всем кошачьим мудростям.

Упитанный и воспитанный кот в расцвете сил ищет дом! Звоните и приезжайте:

+375 29 689−11−93 — Виктория.

Алира

Идеальная красотка ждет своего человека.





Алира потрясающая кошка: длинноногая, крепкая, с мягкой шелковистой шерсткой, умными глазками и милой мордашкой. Деловая, любопытная озорница, которая умеет спать так сладко, как никто другой. Настоящая дама — грациозная, ласковая, интеллигентная. Обожает руки, ласкуша-мурлыка, как начинаешь гладить — заводит песенку и перебирает лапками от удовольствия. Очень любит хорошо покушать. Кошечке около полутора лет, здорова, стерилизована, воспитана (лоток и когтеточка на 5+). Звоните, приезжайте знакомиться, не каждый день модели ищут свободное сердце!

+375 29 689−11−93 — Виктория.

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Несмотря на краткосрочное потепление, надо признать, что пришла настоящая зима. И это очень сложный период для выживания бездомных животных. Некоторые из них дикие и действительно не могут жить дома, но большинство бродяжек просто никому не нужны, и они погибают на улице. Давайте поможем бездомышам перенести морозы!

Самое важное — горячее питание. Коты зимой становятся более пушистыми, нарастает слой подкожного жирка. Но для этого их нужно кормить. Вынесите горячего молока, каши с сосиской/мясом, сухим кормом — для животных это будет большая поддержка.

Не закрывайте входы в теплые подвалы — ведь бедолагам надо отогреваться и спать. К тому же коты — это точно лучше, чем крысы, которые часто заводятся в подвалах, где нет котиков. По возможности обустраивайте домики/будочки для зверей во дворе.

Поведение и уличных, и домашних питомцев с наступлением холодов меняется. Уменьшается световой день, и животные менее активны, моются реже. Для лучшего согревания котики сворачиваются клубком, укрываясь хвостиком.

Пересмотрите рацион питомца: рекомендуется добавление белка, рыбьего жира, витаминов; также нужно еженедельно вычесывать вашего друга. Если же у вас живет собака, обратите внимание на ее лапки: из-за соли, которой посыпают улицы, кожа на них воспаляется. Именно из-за этой боли собаки часто поджимают лапки во время выгула. Приобретите для них специальный воск или же жирный крем с добавлением силикона — и смазывайте подушечки лап до прогулки.

Если у вас дрогнуло сердце и вы решили забрать замерзающий комочек домой, то аккуратно накройте его одеялком и поставьте рядом теплую воду. Растирать кота нельзя — если есть волдыри, темные пятна, потеря чувствительности на теле, оберните малыша чистой сухой тканью и везите к ветеринару. Для лечения обмороженных участков в домашних условиях подойдут противоожоговые средства типа Д-Пантенола.