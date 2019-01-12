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Пять перекусов, которые убьют ваше здоровье

13.01.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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«Почему вы набираете по два-три лишних килограмма в год? Скорее всего, потому что чуть-чуть переедаете каждый день, — объясняет „Здоровье Mail.Ru“. — Нет ничего страшного в том, чтобы перекусить между основными приемами пищи. Проблемы возникают, если глушить голод неправильными продуктами регулярно. Часто легкий перекус калорийнее полноценного обеда, но беден питательными веществами».


Фото: reyhaneh mehrnejad, Unsplash.com

Бутерброд с колбасой

Прост в приготовлении, съедается за полминуты. Что происходит с вашим телом после такого перекуса? Комбинация простых углеводов и жиров вызывает скачок уровня глюкозы в крови. Мозг выбрасывает мощную порцию эндорфинов — гормонов радости. Вы чувствуете себя так, словно на карту только что пришла зарплата. Но эти ощущения быстро исчезают — потому что простые углеводы не могут «держать» сахар на одном уровне. Из-за колебаний снова хочется есть. Так формируется углеводная зависимость, которая провоцирует переедание. Через полчаса вы чувствуете, что пояс туговат на талии, или вам начала давить обувь: в двух кусочках колбасы весом 50 г содержится суточная потребность в соли. Натрий задерживает жидкость — вызывает отечность и усиливает нагрузку на сердце. Кроме того, сочетание жира и соли вызывает привыкание.

Выпечка и сладости

Сахар помогает активировать мозг, собраться и доделать срочный проект. Но если вы едите сладкие булочки, печенье, вафли и конфеты во время каждого чаепития, ждите проблем. 

Батончики мюсли

Их готовят из полезных цельных злаков, семян и орехов. Да еще и часто обогащают витаминами. Что в них плохого? Присмотритесь к этикетке. На втором месте почти всегда — сахар, глюкозно-фруктозный сироп или патока. Этот продукт не только не является здоровым, но еще и попадает в категорию «мусорной» еды. 

Каши быстрого приготовления

«Пятиминутные» каши производят из переработанного овса. В нем много простых углеводов, которые мучают вашу поджелудочную железу и заставляют ее работать на износ. В них мало клетчатки, витаминов группы В и минеральных веществ. Реклама говорит, что вы получите пребиотики. Но лучше получать их из натуральных продуктов: овощей, фруктов, бобовых, круп.

Банановые чипсы

Фрукты полезны, но только не в обжаренном виде. Во время жарки бананы теряют свою главную ценность — клетчатку. В сутки нам нужно не менее 25 г пищевых волокон. Вы получите их, если будете съедать пять порций растительных продуктов в день. Один банан равен порции. Кроме того, разрушается калий, который нужен для работы сердечной мышцы. Масло увеличивает жирность, общую калорийность. Природа уже создала идеальный снек — сладкий и в удобной упаковке. Если любите бананы — ешьте их свежими.

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Нет ничего страшного в том, чтобы перекусить между основными приемами пищи. Проблемы возникают, если глушить голод неправильными продуктами регулярно.
 
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