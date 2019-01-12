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Отмечают ли сморгонцы Старый Новый год? (БЛИЦ-ОПРОС)

13.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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В результате смены летоисчисления возник такой праздник, как Старый Новый год. В нашей стране он отмечается неофициально.

Старый Новый год появился в связи с расхождением календарей: юлианского - «старого стиля» и григорианского - «нового стиля». На григорианское летоисчисление почти все государства Европы перешли еще в XVIII веке, удалив несколько «лишних» дней из календаря. Календарь России к ХХ веку отставал на 13 суток от Европы. Эта разница создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни.

Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на несколько дней раньше, чем отправили в России. Совет народных комиссаров, чтобы сократить этот разрыв, осуществил декретом переход на григорианский календарь, или новый стиль, в 1918 году. В результате, 14 февраля настало сразу после 31 января, а 14 января - День Святого Василия - оказался Старым Новым годом. На новый стиль не перешла православная церковь, соответственно, все церковные праздники отмечаются по юлианскому календарю.

В преддверии Старого Нового года журналисты газеты «Светлы шлях» решили поинтересоваться, собираются ли наши сморгонцы отмечать Старый Новый год.

Наталья и Александр:

Отмечают ли сморгонцы Старый Новый год? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Старый Новый год отмечать будем семьёй. Поедем на дачу. У нас там ёлочка стоит. Мы и Новый год там всегда встречаем. Природа, воздух хороший, дети любят побегать, поиграть. А эта зима красивая, снежная. Дача – лучшее место для новогодних праздников.

Владимир:

Отмечают ли сморгонцы Старый Новый год? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Старый Новый год отмечать не буду. Недавно обычный отмечал. И опять праздник? Нет, работать нужно, а не праздновать!

Маргарита:

Отмечают ли сморгонцы Старый Новый год? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Почему бы и не отметить. Соберёмся семьёй дома за столом. Тем более, что Новый год мы встречали не дома, а в ресторане. Ёлка у нас ещё будет стоять до Крещения. Так что настроение в доме праздничное.

Николай:

Отмечают ли сморгонцы Старый Новый год? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Старый Новый год отмечать не буду. Я уже и Новый год отмечаю лишь символически. Другое дело было в молодости. Собрались мы как-то большой компанией, человек 20, встречать Новый год. Сидим за столом, анекдоты рассказываем. Веселье в разгаре. И тут один парень говорит: друзья, кажется, пора шампанское открывать. На часы посмотрели – а уже пять минут первого. Вот так и пропустили встречу Нового года. А вообще, не важно, как Новый год встретишь. Всё будет так, как Богу угодно.

Татьяна:

Отмечают ли сморгонцы Старый Новый год? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Я сама из России. У нас Старый Новый год отмечается также, как и Новый год. Вся семья собирается за столом, дарим друг другу подарки. Это хороший праздник. О нем нельзя забывать.

Фотоопрос провели Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ и Сергей ЮРЕВИЧ.

 
 
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В результате смены летоисчисления возник такой праздник, как Старый Новый год. В нашей стране он отмечается неофициально.
 
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