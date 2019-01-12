|
Отмечают ли сморгонцы Старый Новый год? (БЛИЦ-ОПРОС)
13.01.2019 — Разное | Светлы шлях
В результате смены летоисчисления возник такой праздник, как Старый Новый год. В нашей стране он отмечается неофициально.
Старый Новый год появился в связи с расхождением календарей: юлианского - «старого стиля» и григорианского - «нового стиля». На григорианское летоисчисление почти все государства Европы перешли еще в XVIII веке, удалив несколько «лишних» дней из календаря. Календарь России к ХХ веку отставал на 13 суток от Европы. Эта разница создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни.
Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на несколько дней раньше, чем отправили в России. Совет народных комиссаров, чтобы сократить этот разрыв, осуществил декретом переход на григорианский календарь, или новый стиль, в 1918 году. В результате, 14 февраля настало сразу после 31 января, а 14 января - День Святого Василия - оказался Старым Новым годом. На новый стиль не перешла православная церковь, соответственно, все церковные праздники отмечаются по юлианскому календарю.
В преддверии Старого Нового года журналисты газеты «Светлы шлях» решили поинтересоваться, собираются ли наши сморгонцы отмечать Старый Новый год.
Наталья и Александр:
Владимир:
Маргарита:
Николай:
Татьяна:
Фотоопрос провели Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ и Сергей ЮРЕВИЧ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате смены летоисчисления возник такой праздник, как Старый Новый год. В нашей стране он отмечается неофициально.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)