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Было холодно, и вдруг потеплело. Как резкая смена погоды влияет на организм человека?

13.01.2019 09:11 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
На смену сильным морозам приходит оттепель.

На смену сильным морозам приходит оттепель. В некоторых районах страны 12 января обещают до +1 °С, а 13 января — до +2 °С. Накануне Беларусь пережила сильные морозы. Температура ночью достигала -21 °С. Как такая резкая смена температуры воздуха может отразиться на организме человека?

Больше всего перепады температуры воздуха влияют на сердечно-сосудистую систему. То есть чаще всего на нее реагируют люди, например, с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

— Жара способствует расширению сосудов, а холод их сужению. В первую очередь спазмируются мелкие сосуды, например, кожи. Это происходит из-за того, что организм должен адаптироваться к новым факторам окружающей среды. Чтобы системы и органы работали в адекватном режиме, сердечный выброс усиливается, также увеличивается частота сердечных сокращений, — рассказывает Вадим Сушинский, заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета и главный внештатный специалист Минздрава по общей врачебной практике.

Большинство людей, молодежь, те, у кого нет серьезных хронических заболеваний, переносят перемену погоды хорошо. Проблемы могут возникнуть у пожилых, людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

У пациентов с артериальной гипертензией из-за перепада температуры воздуха может повыситься давление, а у людей с ишемической болезнью сердца при выходе на улицу — начаться приступ стенокардии. Из-за спазма сосудов может заболеть голова, а на улице — начать мерзнуть руки и ноги.

Также резкая перемена погоды влияет на нервную систему. У кого-то может быть бессонница или, наоборот, возникнуть сонливость, может появиться немотивированное беспокойство, а при выходе на улицу — рефлекторный кашель.

Вадим Сушинский советует людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и прежде всего артериальной гипертензией, при резкой смене погоды контролировать артериальное давление и принимать прописанные врачом лекарства.

Также накануне и во время сильных перепадов температуры важно:

- хорошо отдохнуть и выспаться;

- избегать тяжелых физических нагрузок;

- выходить на улицу не сразу, а некоторое время постояв в подъезде или прихожей.

В целом, чтобы организм более комфортно реагировал на смену погоды, нужно закаливаться, принимать контрастный душ, утром делать гимнастику и регулярно проветривать помещение.

 
 
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