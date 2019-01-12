Было холодно, и вдруг потеплело. Как резкая смена погоды влияет на организм человека?

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На смену сильным морозам приходит оттепель. В некоторых районах страны 12 января обещают до +1 °С, а 13 января — до +2 °С. Накануне Беларусь пережила сильные морозы. Температура ночью достигала -21 °С. Как такая резкая смена температуры воздуха может отразиться на организме человека?Больше всего перепады температуры воздуха влияют на сердечно-сосудистую систему. То есть чаще всего на нее реагируют люди, например, с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.— рассказывает, заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета и главный внештатный специалист Минздрава по общей врачебной практике.Большинство людей, молодежь, те, у кого нет серьезных хронических заболеваний, переносят перемену погоды хорошо. Проблемы могут возникнуть у пожилых, людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.У пациентов с артериальной гипертензией из-за перепада температуры воздуха может повыситься давление, а у людей с ишемической болезнью сердца при выходе на улицу — начаться приступ стенокардии. Из-за спазма сосудов может заболеть голова, а на улице — начать мерзнуть руки и ноги.Также резкая перемена погоды влияет на нервную систему. У кого-то может быть бессонница или, наоборот, возникнуть сонливость, может появиться немотивированное беспокойство, а при выходе на улицу — рефлекторный кашель.Вадим Сушинский советует людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и прежде всего артериальной гипертензией, при резкой смене погоды контролировать артериальное давление и принимать прописанные врачом лекарства.Также накануне и во время сильных перепадов температуры важно:- хорошо отдохнуть и выспаться;- избегать тяжелых физических нагрузок;- выходить на улицу не сразу, а некоторое время постояв в подъезде или прихожей.В целом, чтобы организм более комфортно реагировал на смену погоды, нужно закаливаться, принимать контрастный душ, утром делать гимнастику и регулярно проветривать помещение.