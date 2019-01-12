Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью

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Перемещение магнитных полюсов – естественное явление для нашей планеты. Южный полюс дрейфует, но с низкой скоростью, менее 10 километров в год. В последние десятилетия он оставался относительно стабильным.Местоположение Северного полюса с начала XXI века меняется в пять раз быстрее – около 50 километров в год. На него влияют два участка магнитного поля, один из которых расположен под Канадой, а второй – под Сибирью. Судя по всему, воздействие последнего начинает преобладать.Магнитные полюса Земли могут полностью поменяться местами, предупреждают ученые. Раньше считалось, что подобные катаклизмы происходят крайне редко – один раз в несколько сотен тысяч лет (в последний раз такое случалось еще до появления человечества, примерно 780 тысяч лет назад). Но, по последним данным, процесс может значительно ускориться.Инверсия магнитных полюсов может повлечь за собой полный коллапс. Отказ электросистем и спутниковой навигации – не самая серьезная проблема. При ослаблении магнитосферы космическая радиация начнет поступать к поверхности Земли.Магнитное поле планеты сформировалось примерно 3,45 миллиарда лет назад. Без него любые признаки жизни были бы уничтожены солнечным излучением. Даже сейчас, при наличии сильной магнитосферы, люди ощущают влияние магнитных бурь. Когда же эта защита исчезнет, может начаться очередное массовое вымирание.Ученые изучили историю магнитных полей Земли за период 107 000 – 91 000 лет назад, проанализировав состав древних сталагмитов из китайской пещеры. Они определили, что в этот отрезок времени произошел быстрый сдвиг поля, который занял всего двести лет, в результате чего оно ослабло на 90%.Авторы исследования отметили, что магнитосфера Земли гораздо менее предсказуема, чем считалось. Но, вероятно, у человечества есть время подготовиться к возможным катаклизмам.Ранее эксперты сделали прогноз, что солнечная активность уже к 2030-м годам упадет на 60%, и планету может ожидать очередной