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В Минске построят крытый лыжный манеж, где можно кататься даже летом

13.01.2019 08:59 — Разное | UDF  
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Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Holiday.by
Возле нового здания Верховного суда построят крытый лыжный манеж, где можно будет кататься даже летом. Читайте, за чей счет создадут объект, когда он откроется и что он может в себя включать.

Крытый всесезонный лыжный манеж для катания на беговых лыжах построят между новым зданием Верховного суда и Свислочью. Как стало известно TUT.BY, акт выбора на этот земельный участок в презентабельном месте возле Дворца независимости уже утвержден.

В Минске построят крытый лыжный манеж, где можно кататься даже летом

Примерные границы участка. Изображение: «Яндекс.Карты»

Объект может представлять собой крытое сооружение, в котором расположится ландшафтная лыжная трасса протяженностью около километра с перепадом высот до четырех-пяти метров. Температура воздуха в манеже будет составлять около минус четырех градусов на протяжении всего года.

Помимо лыжной трассы, в сооружении предполагается зона активного отдыха, тренажерный зал, раздевалки с саунами и кафе. Общая площадь объекта может составлять 18 тысяч квадратных метров. Рядом планируется парковка.

Комплекс будет создан не за счет бюджета, а как социальная нагрузка одного из инвесторов. Заказчиком строительства является Национальный олимпийский комитет.

Пресс-атташе НОК Виктория Меннанова подтвердила факт будущего строительства. По ее словам, сейчас идет разработка проекта комплекса.

Начало строительства запланировано на июль 2019 года, а окончание — на март-апрель 2020-го. Для эксплуатации комплекса будет создано отдельное унитарное предприятие.

Отметим, что ближайшая к Минску крытая лыжная трасса находится в литовском Друскининкае. А всего в Европе крытых лыжных комплексов чуть больше тридцати.

 
Теги: Минск
 
 
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Возле нового здания Верховного суда построят крытый лыжный манеж.
 
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