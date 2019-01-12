

Николай Нарожный с мамой и женой перед началом процесса. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

После драки Николай Нарожный провел несколько дней в изоляторе временного содержания, однако был выпущен под залог в 5 тысяч рублей. Мужчина говорит, что противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой изменение меры пресечения, не совершал. Однако судья Наталья Огладкова постановила вернуть залог родственникам, а самого предпринимателя поместить под стражу.Адвокат обвиняемогос таким постановлением суда не согласна:Зато решение суда полностью удовлетворило Алину Нестерович, которая считает, что ответчик представляет угрозу для нее и ее семьи. По словам женщины,организовал, куда выкладывает— говорит суду женщина.Так как ответчик своевременно не получил постановление об изменении меры пресечения и узнал о своем задержании прямо в зале суда, слушание дела перенесено на конец января. Все это время, если решение суда не удастся опротестовать, Николай Нарожный проведет в СИЗО.Напомним, владелец бобруйского магазина «Евро-хенд» и покупательница подрались в торговом зале 9 октября прошлого года. Причиной для выяснения отношений стали женские трусы, которые якобы попыталась украсть женщина. Это был не первый инцидент с ее участием: у предпринимателя сохранилась видеозапись, гдеза месяц до драки положила себе в карман другую пару трусов и, предположительно, вынесла из магазина бюстгальтер. Повторно уличив женщину в краже, Николай Нарожный попытался вернуть товар либо получить за него компенсацию. В итоге все закончилось потасовкой и возбуждением уголовного дела.