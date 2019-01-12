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Свыше 80 тыс. "желтых жилетов" приняли участие в акциях протеста во Франции

13.01.2019 09:04 — Разное | Интерфакс  
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В организованных в субботу акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие не менее 84 тыс. человек, сообщили в МВД страны.

При этом 8 тыс. демонстрантов собрались в Париже.

Полицейские в субботу задержали за разного рода нарушения 244 участников акций протеста.

С ноября прошлого года "желтые жилеты" проводят демонстрации по субботам. Данные МВД Франции указывают на то, что число демонстрантов увеличивается вторую неделю подряд, но все же существенно уступает показателям осени 2018 года.

"Желтые жилеты" стремятся привлечь внимание властей к финансовым проблемам населения. Они не представляют какую-то определенную политическую партию.

 
 
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В организованных в субботу акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие не менее 84 тыс. человек, сообщили в МВД страны. При этом 8 тыс. демонстрантов...
 
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