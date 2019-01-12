МИД: Белорусские граждане не пострадали от взрыва в Париже

По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших во взрыве в Париже нет, в своем твиттер-аккаунте сообщил МИД.

Взрыв прогремел в субботу утром на улице Тревиз в IX округе французской столицы в булочной, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома.

В результате пострадали более двадцати человек, трое погибли: в том числе двое пожарных и гражданка Испании.

Взрывная волна выбила стекла в соседних домах, повреждены припаркованные рядом автомобили, начался пожар.

По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Пожарные прибыли по вызову, чтобы устранить утечку. Когда они приступили к работе, прогремел взрыв.