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МИД: Белорусские граждане не пострадали от взрыва в Париже

13.01.2019 09:26 — Разное | Аргументы и факты  
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МИД: Белорусские граждане не пострадали от взрыва в Париже
БЕЛТА

По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших во взрыве в Париже нет, в своем твиттер-аккаунте сообщил МИД. 

Взрыв прогремел в субботу утром на улице Тревиз в IX округе французской столицы в булочной, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома.

В результате пострадали более двадцати человек, трое погибли: в том числе двое пожарных и гражданка Испании.  

Взрывная волна выбила стекла в соседних домах, повреждены припаркованные рядом автомобили, начался пожар. 

По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Пожарные прибыли по вызову, чтобы устранить утечку. Когда они приступили к работе, прогремел взрыв. 

 
 
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Белорусское внешнеполитическое ведомство продолжает находиться в контакте с правоохранительными органами Франции.
 
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