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Долой пробки: в Минске тестируют новую систему борьбы с заторами на дорогах
13.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новую систему борьбы с дорожными заторами тестируют в Минске. Город все чаще встает в десятибалльных пробках. Программу, которая регулирует автомобильный поток, установили на самых загруженных участках, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
На работу в центр, домой – в спальные районы: ежедневный маршрут большинства минчан пролегает через главные улицы города. Не готовые к такой нагрузке проспекты тут же встают в пробках. И ждать по несколько часов согласны не все водители.
«Оставляю машину возле работы, возле метро. И еду домой на метро. Где-то на 40 минут быстрее приезжаешь», – говорит автолюбитель Дмитрий Марков.
Бороться с заторами решили в Госавтоинспекции: семь самых загруженных перекрестков оборудовали специальными камерами и датчиками. Они измеряют скорость потока и оценивают его плотность. А вся информация поступает в центр управления, где специальная программа решает, кому дать зеленый свет. Эксперимент оказался удачным.
К тому же за год, в течение которого тестировали систему, на треть сократилось
В этом году по-новому будут регулировать движение и на Втором минском кольце. Изменят не только режим работы светофоров, но и схему движения транспорта.
Оптимизировать дорожное движение будут не только в центре. В ближайшее время по-новому заработают 90 светофоров в разных районах Минска.
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Программу, которая регулирует автомобильный поток, установили на самых загруженных участках.
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