Долой пробки: в Минске тестируют новую систему борьбы с заторами на дорогах

Новую систему борьбы с дорожными заторами тестируют в Минске. Город все чаще встает в десятибалльных пробках. Программу, которая регулирует автомобильный поток, установили на самых загруженных участках, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На работу в центр, домой – в спальные районы: ежедневный маршрут большинства минчан пролегает через главные улицы города. Не готовые к такой нагрузке проспекты тут же встают в пробках. И ждать по несколько часов согласны не все водители.

«Оставляю машину возле работы, возле метро. И еду домой на метро. Где-то на 40 минут быстрее приезжаешь», – говорит автолюбитель Дмитрий Марков.

Бороться с заторами решили в Госавтоинспекции: семь самых загруженных перекрестков оборудовали специальными камерами и датчиками. Они измеряют скорость потока и оценивают его плотность. А вся информация поступает в центр управления, где специальная программа решает, кому дать зеленый свет. Эксперимент оказался удачным.

«Реализация данной системы позволила повысить скорость сообщения по проспекту Машерова на 14%. Повысить пропускную способность проспекта на 11%», – сказал старший инженер отдела технических средств и систем Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Евгений Жидкевич.

К тому же за год, в течение которого тестировали систему, на треть сократилось количество ДТП . Теперь эту технологию будут применять и на других улицах. Следующий «подопытный» – проспект Пушкина. Это часть Второго минского кольца, и одна из самых загруженных магистралей города. В час пик скорость потока здесь падает практически до нуля.

В этом году по-новому будут регулировать движение и на Втором минском кольце. Изменят не только режим работы светофоров, но и схему движения транспорта.

«Не надо будет пересекать город через центр. А проще и быстрее будет доехать по этому кольцу», – отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов.

Оптимизировать дорожное движение будут не только в центре. В ближайшее время по-новому заработают 90 светофоров в разных районах Минска.