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В Пинске открылась чайная лавка

13.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Наверное, никого не оставляет равнодушным оригинальная настенная роспись дома № 1 по улице Кирова: элегантные джентльмены и дамы пьют чай. Так и хочется открыть загадочную дверь, на которой надпись: «Чайная лавка».

  Что ж, давайте заглянем в этот уютный магазинчик. Чаев здесь превеликое множество: индийский, цейлонский, китайский, южноафриканский и, конечно же, белорусский. Черный, зеленый, с натуральными добавками и без них. Всего более 500 видов.

  Как же среди такого изобилия не растеряться и выбрать то, что душа просит? Товаровед сети магазинов «Чай-кофе» Вера Дмитрук отметила, что опытные продавцы-консультанты «Чайной лавки» помогут в выборе ароматного напитка. Но все зависит от вкусовых предпочтений покупателя. Кто-то любит пакетированный чай, кто-то — только весовой, одним нравится черный, другие предпочитают зеленый, а третьи — с добавками. Чай называют универсальным напитком: его пьют для общения, вдохновения, для здоровья!

  Впрочем, есть в «Чайной лавке» и кофе: немецкий, итальянский, без кофеина, в зернах и молотый, темной, средней и светлой обжарки — около 200 видов. Есть и цикорий — напиток, который издревле считался заменителем кофе.

  Горячий ароматный чай или кофе можно взять с собой. А выходя из «Чайной лавки», вы наверняка улыбнетесь: мультяшный волк, «усевшись» прямо на двери, вам «скажет»: «Ты заходи, если чё».



  Фото предоставлено Николаем Замковцом.

  Глядя на оригинальное оформление специализированного магазина, замечая царящую там душевность, задаешься вопросом: кто этот творческий человек, который все организовал?

  Директор торгового предприятия - сотрудник органов внутренних дел в запасе, он же бард из города Бреста Николай Замковец – действительно творческий человек. Да еще и с юмором. Он открыл локальную сеть небольших магазинов чая и кофе в Бресте, некоторых райцентрах, а теперь и в Пинске.

  О себе Николай Иванович говорит так:

  - Бизнес свой начал после увольнения в запас из правоохранительных органов. Сначала с друзьями из Германии организовал совместное производство акустических систем. После закрытия производства загрустил и решил выпить чаю. Отпустило, помогло, поэтому стал заниматься чаем и кофе (улыбается).

  Примерно в то же время начал писать и исполнять песни, снимать клипы. Иногда это пересекается с бизнесом, в рекламе используются мои песенные наработки, в клипах присутствует нативная реклама. 

Меня поддерживают и вдохновляют близкие люди, семья, друзья, коллеги. Весомый вклад вносят и интернет-ресурсы: сотни тысяч просмотров и положительных отзывов на различных сайтах.

  В Пинске давно хотел открыть магазин, так как меня всегда привлекал этот город: здесь я начинал свою трудовую деятельность, да и Полесский край полюбил. Часто бываю в Кудричах и окрестных деревнях Пинского района. Там первозданная природа, душевная обстановка, добрые полешуки и такой чистый воздух, что хочется летать!..

  Елена ЖУК
  Фото автора
 
Теги: Брест
 
 
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  Наверное, никого не оставляет равнодушным оригинальная настенная роспись дома № 1 по улице Кирова: элегантные джентльмены и дамы пьют чай. Так и хочется открыть...
 
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