Иностранец вербовал в Гомеле девушек для занятия проституцией

Безработный житель Сокола Вологодской области приехал в Гомель в начале сентября 2018 года. Он искал девушек для работы жрицами любви на территории Российской Федерации. На его предложение согласились две гомельчанки.

Второго октября того же года в Добрушском районе на границе Беларуси и России автомашину с россиянином и девушками задержали оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома.