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Иностранец вербовал в Гомеле девушек для занятия проституцией

13.01.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Иностранец вербовал в Гомеле девушек для занятия проституцией
Фото из открытых источников

Безработный житель Сокола Вологодской области приехал в Гомель в начале сентября 2018 года. Он искал девушек для работы жрицами любви на территории Российской Федерации. На его предложение согласились две гомельчанки.

Второго октября того же года в Добрушском районе на границе Беларуси и России автомашину с россиянином и девушками задержали оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома.

Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. 

Иностранец вербовал в Гомеле девушек для занятия проституцией
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Теги: Гомель
 
 
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