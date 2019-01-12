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Регионы устанавливают предельные цены на услуги общественных бань и душевых

13.01.2019 10:15 — Разное | Tut.by  
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Регионы устанавливают предельно предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования и душевых. Напомним, в конце прошлого года власти приняли решение, что снова будут регулировать цены на эти услуги. Ранее в 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование. Поэтому в общественных банях выросли цены.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Изменения касаются бань и душевых, которые находятся в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, перечень которых определяется облисполкомами. При этом не будут регулировать цены на услуги бань первого и высшего разрядов.

Так, предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования и душевых в Гомеле не должны превышать 7,8 рубля на одного человека, в Жлобине, Мозыре, Речице, Светлогорске — 6,5 рубля, в остальных населенных пунктах Гомельской области (как и вне населенных пунктов) — 4,5 рубля. Предельные тарифы на душевые в области не должен превышать 4 рубля за человека.

В Гродненской области тарифы на услуги бань общего пользования должны быть не выше 4 рублей за 2 часа, а услуги душевых — 3 рублей за 45 минут.

Для жителей Могилевской области одно посещение общественной бани должно обойтись не дороже 4,7 рубля за 2 часа, а душевой — 4 рублей за 45 минут.

В Минской области цена одного посещения общественной бани не должна превышать 4,7 рубля за 2 часа, а душевой — 4 рубля за 1 час 15 минут.

 
Теги: Гомель
 
 
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В конце 2018 года власти приняли решение, что снова будут регулировать цены на эти услуги.
 
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