Скандал в азербайджанском баскетболе! Клубы отказались играть

Oxu.Az , на баскетбольной арене Азербайджанского Государственного Технического Университета должен был стартовать второй круг чемпионата Азербайджана по баскетболу среди мужчин. Однако, этого не произошло. Как передает, на баскетбольной арене Азербайджанского Государственного Технического Университета должен был стартовать второй круг чемпионата Азербайджана по баскетболу среди мужчин. Однако, этого не произошло.





Участники национального первенства «НТД», «Азтоп», «80-е», «ADNSU» и «Алов» отказались от участия в первенстве, тем самым, выступили с протестом против деятельности Федерации баскетбола Азербайджана и в целом - состояния этого вида спорта в стране. После вбрасывания мяча в первом матче между клубами «80-е» и «ADNSU», команды не стали начинать игру и покинули площадку. Такому же примеру последовали и остальные участники первенства (кроме команды U-18).





Как сообщил руководитель клуба «НТД» Бахрам Абдинов, причина протеста заключается в продолжающемся падении уровня азербайджанского баскетбола. «Мы все дальше и дальше погружаемся в болото. Глава Федерации на протяжении 19 лет находится у руля, но при всем уважении, пора уходить, так как нет никакого развития. Сборная Азербайджана, как и клубы не выступают на международной арене, спонсоры отказываются работать с баскетболом.





Чемпионат Азербайджана проходит на очень низком уровне, он никому не интересен, и за ним никто не следит. Федерация ничего не делает для сборных, даже не проводятся турниры по баскетболу 3Х3. Даже юношеская сборная играет в турнирах за свой счет. В прошлом году я и Таир Бахшиев заплатили часть денег для того, чтобы команда до 20 лет сыграла в Европе. В этом году я также был готов оплатить участие сборной на европейском первенстве, но в Федерации затянули с отправкой заявки. В результате ни одна из юношеских команд не выступит в юношеских европейских первенствах. Все внимание они сконцентрировали на европейском юношеском олимпийском фестивале», - рассказал Бахрам Абдинов.