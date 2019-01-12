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Скандал в азербайджанском баскетболе! Клубы отказались играть
В азербайджанском баскетболе назревает большой скандал.
Как передает
Участники национального первенства «НТД», «Азтоп», «80-е», «ADNSU» и «Алов» отказались от участия в первенстве, тем самым, выступили с протестом против деятельности Федерации баскетбола Азербайджана и в целом - состояния этого вида спорта в стране. После вбрасывания мяча в первом матче между клубами «80-е» и «ADNSU», команды не стали начинать игру и покинули площадку. Такому же примеру последовали и остальные участники первенства (кроме команды U-18).
Как сообщил руководитель клуба «НТД» Бахрам Абдинов, причина протеста заключается в продолжающемся падении уровня азербайджанского баскетбола. «Мы все дальше и дальше погружаемся в болото. Глава Федерации на протяжении 19 лет находится у руля, но при всем уважении, пора уходить, так как нет никакого развития. Сборная Азербайджана, как и клубы не выступают на международной арене, спонсоры отказываются работать с баскетболом.
Чемпионат Азербайджана проходит на очень низком уровне, он никому не интересен, и за ним никто не следит. Федерация ничего не делает для сборных, даже не проводятся турниры по баскетболу 3Х3. Даже юношеская сборная играет в турнирах за свой счет. В прошлом году я и Таир Бахшиев заплатили часть денег для того, чтобы команда до 20 лет сыграла в Европе. В этом году я также был готов оплатить участие сборной на европейском первенстве, но в Федерации затянули с отправкой заявки. В результате ни одна из юношеских команд не выступит в юношеских европейских первенствах. Все внимание они сконцентрировали на европейском юношеском олимпийском фестивале», - рассказал Бахрам Абдинов.
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В азербайджанском баскетболе назревает большой скандал.
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