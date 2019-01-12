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Кинооператоры выбрали лучший фильм XX века

13.01.2019 09:43 — Разное | Партизан  
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Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) в честь столетия своего создания выбрало лучший фильм XX века.


Как передает ТАСС, полный список фильм представлен на сайте общества.

Первое место, по версии организации, заняла картина "Лоуренс Аравийский", снятый в 1962 году режиссеров Фредди Янгом. Специалистов ASC поразило то, в каких условиях снимался этот фильм. В частности, натурные съемки фильма проходили в местечке Джебель эт-Тубейк в Иордании, где стояла невыносимая жара, а до ближайшего источника воды нужно было преодолевать путь в 240 километров.

Тем не менее, благодаря профессионализму съемочной группы, получилось снять фильм, который получил семь "Оскаров", четыре "Золотых глобуса" и множество других наград.

Кроме того, в первую десятку также вошли "Бегущий по лезвию" 1962 года, "Апокалипсис сегодня" 1979 года, "Гражданин Кейн" 1941 года, "Крестный отец" 1972 года, "Бешеный бык" 1980 года, "Конформист" 1970 года , "Дни жатвы" 1978 года , "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года и "Французский связной" 1971 года.

 
 
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Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) в честь столетия своего создания выбрало лучший фильм XX века.
 
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