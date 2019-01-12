Торт в форме стадиона «Динамо» украсил вестибюль одного из столичных отелей

Накануне Нового года Сатиш усердно трудился 12 дней вместе с командой пекарей, кулинаров и даже инженеров. Ведь на сладком шедевре достоверно воссозданы даже мачты освещения (съедобные, конечно). На футбольном поле разместились шоколадные форварды, защитники и другие участники матча. Трибуны скрупулезно выложили из разноцветных карамелек – их ушло 6 кг. Стены сладкого стадиона выпекали из имбирного теста. Айсинг – королевская глазурь, белок, сахарная пудра, натуральные красители… потребовалось немало вкусных ингредиентов. По словам главного создателя торта Сатиша, самым сложным было выложить и закруглить углы.





Зимняя поляна, которая выросла у стадиона, – тоже настоящий кондитерский шедевр. Шутка ли, сто елей из глазури!





Срок годности у торта, по словам Сатиша Чандры, года два. До II Европейских игр сладкое «Динамо» точно простоит…