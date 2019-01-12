|
Марадона госпитализирован в Аргентине
Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» аргентинец Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса для плановой операции в связи с кровотечением в желудке.
Об этом сообщает
Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в «Дорадос». Спустя три часа после госпитализации Марадона был выписан.
«Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного, - сказал Reuters источник. - Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает».
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» аргентинец Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)