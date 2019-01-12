Марадона госпитализирован в Аргентине









ТАСC со ссылкой на Reuters. Об этом сообщаетсо ссылкой на Reuters.





Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в «Дорадос». Спустя три часа после госпитализации Марадона был выписан.





«Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного, - сказал Reuters источник. - Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает».





Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.



