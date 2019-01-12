24 человека погибли в ходе протестов в Судане









РИА «Новости» , об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Как передаёт, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.





Больше всего демонстрантов погибло в провинции Гедареф – девять человек.





Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения.





Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.





Ранее сообщалось, что в ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.



