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24 человека погибли в ходе протестов в Судане

13.01.2019 09:22 — Разное | Партизан  
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Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек.



Как передаёт РИА «Новости», об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Больше всего демонстрантов погибло в провинции Гедареф – девять человек.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения.

Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.


 
 
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Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек.
 
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