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24 человека погибли в ходе протестов в Судане
Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек.
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Больше всего демонстрантов погибло в провинции Гедареф – девять человек.
Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения.
Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.
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Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек.
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