Дружинники из БРСМ будут контролировать катания на тюбингах, потому что это опасно

Всю неделю в СМИ писали о травмах детей и взрослых, которые они получили, скатываясь с горок на тюбинге. Видимо, чиновники подумали и решили, что проблему решить можно: отныне волонтеры, дружинники и медики возьмут под контроль места массовых катаний на тюбингах. Об этом заявил первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар в эфире телеканала ОНТ, пишет TUT.by.



«Чтобы не допустить несчастных случаев при катании с гор, мы отрабатываем вариант, уже практически отработали, чтобы были дежурные ответственные во время этих мероприятий. Там, где большие склоны, большие горы, будут по мере необходимости работать медицинские работники. Это и БРСМ — наша основная опора. Как мы говорим, это будут волонтеры, ответственные исполнители исполкома каждого региона», — рассказал чиновник.

казалось бы, что мешает благоустроить места катания, обезопасив их.



но нет же. куда. до этого нашим управленцам далеко. лучше нянек отправить на тупую работу, а еще и повесить на них ответственность за действия других людей. — Anton Motolko (@Motolko) 12 января 2019 г.

Странно, что не предложили от 8 до 15 за незаконное катание на тюбиннгах давать . — Misha Gypsynkov (@mambakla) 12 января 2019 г.



Напомним, с начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились больше ста человек, которые получили травму, катаясь на тюбинге. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии, и все с тоже же проблемой. Были и более тяжелые и трагические случаи, которые закончились гибелью ребенка и взрослого.



Следственный комитет уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания.