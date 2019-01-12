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Дружинники из БРСМ будут контролировать катания на тюбингах, потому что это опасно

13.01.2019 11:24 — Разное | KYKY  
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Всю неделю в СМИ писали о травмах детей и взрослых, которые они получили, скатываясь с горок на тюбинге. Видимо, чиновники подумали и решили, что проблему решить можно: отныне волонтеры, дружинники и медики возьмут под контроль места массовых катаний на тюбингах. Об этом заявил первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар в эфире телеканала ОНТ, пишет TUT.by. 

«Чтобы не допустить несчастных случаев при катании с гор, мы отрабатываем вариант, уже практически отработали, чтобы были дежурные ответственные во время этих мероприятий. Там, где большие склоны, большие горы, будут по мере необходимости работать медицинские работники. Это и БРСМ — наша основная опора. Как мы говорим, это будут волонтеры, ответственные исполнители исполкома каждого региона», — рассказал чиновник.


Напомним, с начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились больше ста человек, которые получили травму, катаясь на тюбинге. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии, и все с тоже же проблемой. Были и более тяжелые и трагические случаи, которые закончились гибелью ребенка и взрослого. 

Следственный комитет уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания.

 
 
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Всю неделю в СМИ писали о травмах детей и взрослых, которые они получили, скатываясь с горок на тюбинге. Видимо, чиновники подумали и решили, что проблему решить...
 
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