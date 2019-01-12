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Сельчане из-за мизерных зарплат в колхозах на грани нищеты

13.01.2019 09:20 — Разное | UDF  
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Частные предприниматели и общественные активисты Слонима проводят благотворительные акции, направленные на поддержку социально уязвимых групп местных жителей. Особую потребность имеют сельчане и многодетные семьи, которым активисты везут одежду и даже привычные бытовые вещи. В трудное материальное состояние сельчане попадают из-за низких зарплат в местных сельхозпредприятиях.

Милованье – одна из деревень на Слонимщине, куда общественные активисты доезжают, чтобы помогать местным жителям.

Филипповичи – обычная деревенская семья, где взрослые работают в местном хозяйстве, а дети еще требуют родительской поддержки. Но зарплаты такой возможности не дают.

«Какая у нас работа – полевод, разнорабочий. И такая у нас зарплата – 200-250 рублей. Летом еще больше, а сейчас – маленькая совсем зарплата. Выходные – за декабрь-январь заработка совсем не будет, праздники были. Тяжеловато жить, поэтому люди и просят», – говорит местная жительница Ирина Филиппович.

Филипповичи живут в деревенском доме, в котором разрешено оставаться только во время работы в местном хозяйстве ОАО «Сеньковщина». Все удобства – во дворе, аренда – 7 рублей, и даже ремонт старого дома временные жильцы должны делать за собственные средства. Поэтому благотворительная помощь – как спасение.

«В основном женщины – обувь берут, кто юбку, кто свитер. Одна забрала шубу, сапоги взяла. Другая также одежду набрала. Даже брат ко мне приехал – и тот взял. Первый раз – разобрали все», – продолжает Ирина Филиппович.

Слонимские активисты, которые начали благотворительную помощь, говорят, что сегодня все чаще в недостачу попадают обычные полные и рабочие семьи.

«Люди действительно доведены этой властью до нищеты. Сто рублей, двести пятьдесят или триста рублей, как в этой семье, – зарплаты, а дети есть разные, в том числе больные – людям не за что выживать», – делится опытом член слонимского профсоюза РЭП Михаил Сошко.

Семья Лебедков из деревни Жировицы также ищет благотворительную помощь, так как зарплата хозяина и «детские» выплаты для троих маленьких детей и без того – маловаты, а еще надо находить средства на дорогостоящее лечение тяжело больного ребенка.

«Почему у нашего государства есть деньги, чтобы строить дворцы или еще что-то, и почему не построить госпиталь вот для таких детей с ДЦП? Почему с такими детьми едут из Беларуси в Россию, в Китай или еще куда-нибудь, если бы можно было здесь пройти это лечение? Зачем нам ехать и такие деньги платить?» – говорит Елена Лебедка, жительница деревни Жировицы.

Благотворительную помощь общественным активистам помогают собрать слонимские предприниматели и местные жители. Местные власти… по крайней мере не мешают.

«Местные органы власти – не все в этом заинтересованы. Работает Красный Крест – да, но этого не хватает. Красный Крест развозит по городам, раздает через сельские советы. Но, как мне говорили люди, сами работники сельского совета разбирают то, что им нужно, а что остается – то остается людям. А мы – от людей взяли и людям завезли», – сообщает член общественного объединения «Минолс» Виктор Марчик.

В деревне исправно работает только сарафанное радио, говорят активисты, – каждый раз за помощью приходит все больше сельчан.

 
 
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Филипповичи – обычная деревенская семья, где взрослые работают в местном хозяйстве.
 
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