Сельчане из-за мизерных зарплат в колхозах на грани нищеты

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Милованье – одна из деревень на Слонимщине, куда общественные активисты доезжают, чтобы помогать местным жителям.Филипповичи – обычная деревенская семья, где взрослые работают в местном хозяйстве, а дети еще требуют родительской поддержки. Но зарплаты такой возможности не дают.– говорит местная жительницаФилипповичи живут в деревенском доме, в котором разрешено оставаться только во время работы в местном хозяйстве ОАО «Сеньковщина». Все удобства – во дворе, аренда – 7 рублей, и даже ремонт старого дома временные жильцы должны делать за собственные средства. Поэтому благотворительная помощь – как спасение.– продолжает Ирина Филиппович.Слонимские активисты, которые начали благотворительную помощь, говорят, что сегодня все чаще в недостачу попадают обычные полные и рабочие семьи.делится опытом член слонимского профсоюза РЭПСемья Лебедков из деревни Жировицы также ищет благотворительную помощь, так как зарплата хозяина и «детские» выплаты для троих маленьких детей и без того – маловаты, а еще надо находить средства на дорогостоящее лечение тяжело больного ребенка.– говорит, жительница деревни Жировицы.Благотворительную помощь общественным активистам помогают собрать слонимские предприниматели и местные жители. Местные власти… по крайней мере не мешают.сообщает член общественного объединения «Минолс»В деревне исправно работает только сарафанное радио, говорят активисты, – каждый раз за помощью приходит все больше сельчан.