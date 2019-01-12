ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси перешел в тульский "Арсенал"

13.01.2019 09:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько, сообщает пресс-служба тульского клуба.

Контракт подписан на 1,5 года.

"26-летний игрок обороны является воспитанником борисовского БАТЭ. Володько провел за родной клуб более 200 матчей и забил 14 мячей. В составе БАТЭ семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Беларуси и один раз - Кубок страны", - говорится в сообщении.

В 2014 году М.Володько дебютировал в национальной команде Беларуси. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.

В настоящее время тульский "Арсенал" проводит сбор в Турции. В чемпионате России после 17 туров клуб занимает 11-е место с 20 очками.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько, сообщает пресс-служба тульского клуба. Контракт подписан на 1,5...
 
Новости дня
Новости разные
 
Торт в форме стадиона «Динамо» украсил вестибюль одного из столичных отелей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика