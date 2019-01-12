Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько, сообщает пресс-служба тульского клуба.

Контракт подписан на 1,5 года.

"26-летний игрок обороны является воспитанником борисовского БАТЭ. Володько провел за родной клуб более 200 матчей и забил 14 мячей. В составе БАТЭ семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Беларуси и один раз - Кубок страны", - говорится в сообщении.

В 2014 году М.Володько дебютировал в национальной команде Беларуси. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.

В настоящее время тульский "Арсенал" проводит сбор в Турции. В чемпионате России после 17 туров клуб занимает 11-е место с 20 очками.