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В Брестской области 23-летний парень украл кошелек у врача скорой помощи

13.01.2019 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В Брестской области 23-летний парень украл кошелек у врача скорой помощи
Фото из открытых источников

Как стало известно, в сентябре 2018 года 23-летний молодой человек вместе с друзьями отдыхал на празднике «Дожинки» в городе Высокое Каменецкого района. После праздника его знакомая, которая учится в медколледже, подошла к автомобилю бригады скорой помощи и попросила довезти их до Бреста.

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По дороге в областной центр у одного из врачей выпал из сумки кошелек. 23-летний парень заметил это, подобрал его и спрятал, пишет TUT.by. Кроме того, когда машина приехала на подстанцию, молодой человек украл медицинский чемодан из другого автомобиля. В тот же день в ночном клубе парень пытался расплатиться банковской картой, которая была в украденном кошельке. Однако он не знал ПИН-код, поэтому транзакция не прошла.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Примечательно, что ранее он был судим за езду в нетрезвом состоянии и хищение с использованием компьютерной техники, однако не направлялся в места лишения свободы. Назначенное наказание он не отбыл.

Как сообщила старший помощник прокурора Бреста Мария БЯЛТ, 11 января 2019 года суд признал молодого человека виновным в краже, покушении на хищение с использованием компьютерной техники и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца. Кроме того, почти на 3,5 года он лишен водительского удостоверения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел в сентябре 2018 года. 11 января 2019 года был оглашен приговор по этому делу.
 
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