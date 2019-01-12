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Рената Литвинова показала, как должны одеваться порядочные женщины
13.01.2019 08:30 — Разное | Аргументы и факты
«В моем понимании, как одеваются правильные и порядочные женщины – необтягивающее, некороткое, зеленое, просторное и ненавязчивое», – прокомментировала свой снимок Рената Литвинова.
Подписчики оценили образ и хороший вкус знаменитости, отправив множество комплиментов. Поклонники также поздравили Ренату Литвинову с днем рождения, который актриса отмечала 12 января.
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Российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова в соцсети Instagram дала модные советы на предмет того, как должны выглядеть порядочные женщины.
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