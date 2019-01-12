|
Мясо и картошка оказались в лидерах по подорожанию в 2018 году. На какие еще продукты рванули цены
Инфляция на продовольственные товары в 2018 году в Беларуси составила 5,7%, а
Заметнее всего за прошлый год выросли цены на белокочанную свежую капусту — на 122%, на пшенную крупу — на 52,7%, свеклу — на 46,1%, морковь — на 43,4%, на репчатый лук — на 39,3%.
Среди лидеров по подорожанию также оказался картофель, который за 2018 год прибавил в цене на 19,2%.
Куриные яйца подорожали на 9,1%, овощи — на 12,9%, а обед в столовой стал на 9,9% дороже.
Как изменились цены на мясо
Полуфабрикаты из мяса птицы стали дороже на 21,7%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 21,5%. В лидерах по росту цен также оказались свинина (кроме бескостного мяса) — подорожала на 16,2% за год, свинина бескостная (+15,5%), фарш мясной (+11,3%), говядина бескостная (+11,2%), котлеты мясные (+9,8%).
В целом же мясо и мясопродукты за прошлый год стали дороже на 11,6%.
Напомним, в Беларуси
По официальной статистике, на протяжении всего лета в Беларуси
Какие продукты подешевели за 2018 год
При этом некоторые продукты за прошлый год сбросили в цене. Среди них — яблоки (-33,6%), гречка (-20%), чеснок (-17,7%), бананы (-15,7%), свежие огурцы (-13,3%).
Фрукты в целом подешевели на 11,5%. Живая рыба стала доступнее на 1,4%, а масло растительное (без оливкового) — на 1,2%.
Икра лососевых рыб подешевела на 7,1%, орехи — на 4,5%, а сахар — на 4,4%.
Напомним, власти в прошлом году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие продукты заметнее всего подорожали за 2018 год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)