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Мясо и картошка оказались в лидерах по подорожанию в 2018 году. На какие еще продукты рванули цены

13.01.2019 11:52 — Разное | Tut.by  
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Инфляция на продовольственные товары в 2018 году в Беларуси составила 5,7%, а годом ранее — 4,2%. Среди лидеров по росту цен в прошлом году оказались курица, свинина и картошка. Это следует из данных Белстата по индексу потребительских цен в прошлом году. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие продукты заметнее всего подорожали за 2018 год, а какие — подешевели.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заметнее всего за прошлый год выросли цены на белокочанную свежую капусту — на 122%, на пшенную крупу — на 52,7%, свеклу — на 46,1%, морковь — на 43,4%, на репчатый лук — на 39,3%.

Среди лидеров по подорожанию также оказался картофель, который за 2018 год прибавил в цене на 19,2%.

Куриные яйца подорожали на 9,1%, овощи — на 12,9%, а обед в столовой стал на 9,9% дороже.

Как изменились цены на мясо

Полуфабрикаты из мяса птицы стали дороже на 21,7%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 21,5%. В лидерах по росту цен также оказались свинина (кроме бескостного мяса) — подорожала на 16,2% за год, свинина бескостная (+15,5%), фарш мясной (+11,3%), говядина бескостная (+11,2%), котлеты мясные (+9,8%).

В целом же мясо и мясопродукты за прошлый год стали дороже на 11,6%.

Напомним, в Беларуси продолжается антимонопольное расследование из-за заметного роста цен на курицу и свинину. Ранее в МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование.

По официальной статистике, на протяжении всего лета в Беларуси дорожало мясо курицы. Следом за подорожанием курицы начался рост цен на свинину. В МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование. Производители, в свою очередь, сослались на то, что увеличился экспорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей. В осенние месяцы продолжился заметный рост цен на свинину и курицу.

Какие продукты подешевели за 2018 год

При этом некоторые продукты за прошлый год сбросили в цене. Среди них — яблоки (-33,6%), гречка (-20%), чеснок (-17,7%), бананы (-15,7%), свежие огурцы (-13,3%).

Фрукты в целом подешевели на 11,5%. Живая рыба стала доступнее на 1,4%, а масло растительное (без оливкового) — на 1,2%.

Икра лососевых рыб подешевела на 7,1%, орехи — на 4,5%, а сахар — на 4,4%.

Напомним, власти в прошлом году ввели регулирование цен на сахар из-за появления в продаже российского, который был заметно дешевле белорусского.

 
 
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