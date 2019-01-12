В Городокском районе 21-летний парень попал под колеса товарного поезда

Как стало известно, несчастный случай произошел 12 января около 5 часов вечера вблизи железнодорожной станции Грибачи. 21-летний парень приехал из Витебска на станцию и пошел в свою деревню, расположенную в нескольких километрах от нее, по тропинке вдоль путей.

В этот момент мимо молодого человека проезжал товарный поезд. Машинист принялся сигналить и экстренно затормозил. Однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм парень скончался, сообщили представители УВД Витебского облисполкома.

По факту гибели молодого человека проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.