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Тюбинг - опасная забава
13.01.2019 — Разное | Пинский Вестник
> Сегодня новостные ленты напоминают сводки с поля битвы, а самое страшное заключается в том, что все чаще в них фигурируют дети. Смертельную опасность несет, казалось бы, невинное развлечение детворы - катание со снежных горок. А все потому, что появились различные приспособления для катания, которые, развивая большую скорость, становятся неуправляемыми.
Речь идет о тюбингах-ватрушках - больших надувных кругах, которые используют также для развлечений на воде. Опасность состоит в том, что тюбинги на крутых склонах развивают большую скорость. В процессе езды ими сложно маневрировать, а также их практически нельзя остановить.
И вот в декабре минувшего года СМИ всколыхнула новость - в городском поселке Прилуки, недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик. Он катался со снежной горки, тюбинг занесло, и ребенок ударился головой о фонарный столб. Мальчика с травмами доставили в больницу, где он впоследствии умер.
Ужасная новость и семейная трагедия не остановили желающих порезвиться на опасном приспособлении. И вот всего за два
дня, 6-7 января, в Беларуси было зафиксировано пять случаев, когда люди пострадали во время катания на тюбинге.
Во Фрунзенском районе Минска 6-летний мальчик при спуске на тюбинге ударился головой о дерево и получил множественные переломы и травмы. Похожая история произошла в деревне Лесковка Минского района, где 8-летняя девочка получила множественные переломы и травмы.
В Центральном районе Минска 9-летняя девочка спускалась с горы на тюбинге и столкнулась с другим ребенком. У малышки тяжкие травмы. В Волковыске 11-летний мальчик ударился спиной о камни и получил тяжкие травмы, разрывы внутренних органов.
А последний несчастный случай, произошедший в Могилеве, унес жизнь 24-летнего мужчины. Он катался на тюбинге в запрещенном для этого месте, ударился головой о фонарный столб и погиб.
Мы обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой дать рекомендации для родителей. Вот простые правила, которые помогут сохранить здоровье и жизнь вашему ребенку во время зимнего досуга:
* следует избегать активного отдыха возле дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, других опасных мест;
* нельзя кататься на не предназначенных для этого склонах;
* не стоит кататься на горках, где есть деревья, стены, столбы и другие преграды;
* при занятии зимними видами спорта необходимо использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы);
* нельзя использовать инвентарь, если действуют возрастные ограничения, указанные на нем.
Подготовила Анна ВЕРЕНИЧ
Фото из открытых источников
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Сегодня новостные ленты напоминают сводки с поля битвы, а самое страшное заключается в том, что все чаще в них фигурируют дети. Смертельную опасность несет,...
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