Тюбинг - опасная забава

Сегодня новостные ленты напоминают сводки с поля битвы, а самое страшное заключается в том, что все чаще в них фигурируют дети. Смертельную опасность несет, казалось бы, невинное развлечение детворы - катание со снежных горок. А все потому, что появились различные приспособления для катания, которые, развивая большую скорость, становятся неуправляемыми.

Речь идет о тюбингах-ватрушках -

больших надувных кругах, которые используют также для развлечений на воде. Опасность состоит в том, что тюбинги на

крутых склонах развивают большую скорость. В процессе езды ими сложно маневрировать, а также их практически нельзя остановить.



И вот в декабре минувшег



о года СМИ всколыхнула новость - в городском поселке Прилуки, недалеко от Минска , погиб 9-летний мальчик. Он катался со снежной горки, тюбинг занесло, и ребенок ударился головой о фонарный столб. Мальчика с травмами доставили в больницу, где он впоследствии умер.

Ужасная новость и семейная трагедия не остановили желающих порезвиться на опасном приспособлении. И вот всего за два

дня, 6-7 января, в Беларуси было зафиксировано пять случаев, когда люди пострадали во время катания на тюбинге.



Во Фрунзенском районе Минска 6-летний мальчик при спуске на тюбинге ударился головой о дерево и получил множественные переломы и травмы. Похожая история произошла в деревне Лесковка Минского района, где

8-летняя девочка получила множественные переломы и травмы.



В Центральном районе Минска 9-летняя девочка спускалась с горы на тюбинге и столкнулась с

другим ребенком. У малышки тяжкие травмы. В Волковыске 11-летний мальчик ударился спиной о камни и получил тяжкие травмы, разрывы внутренних органов.



А последний несчастный случай, произошедший в Могилеве, унес жизнь 24-летнего мужчины. Он катался на тюбинге в запрещенном для этого месте, ударился головой о фонарный столб и погиб.



Мы обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой дать рекомендации для родителей. Вот простые правила, которые помогут сохранить здоровье и жизнь вашему ребенку во время зимнего досуга:



* следует избегать активного отдыха возле дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, других опасных мест;



* нельзя кататься на не предназначенных для этого склонах;



* не стоит кататься на горках, где есть деревья, стены, столбы и другие преграды;



* при занятии зимними видами спорта необходимо использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы);



* нельзя использовать инвентарь, если действуют возрастные ограничения, указанные на нем.



Подготовила Анна ВЕРЕНИЧ

Фото из открытых источников