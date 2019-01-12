ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гадания в ночь на Старый Новый год: шесть способов узнать будущее

13.01.2019 11:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. Существует среди юных и впечатлительных особ поверье, что в ночь на Старый Новый год путём гаданий можно предсказать своё будущее. Строго говоря, гаданиями нынче занимаются люди всех полов и возрастов: первые действительно верят в возможность предсказать грядущее, вторые просто развлекаются, а третьи таким образом подшучивают над первыми.  

Гадания: плюсы, минусы и стоит ли к ним серьезно относиться  

Итак, гадания принято проводить в тёмной комнате при горящих свечах. Можно предположить, что такая атмосфера создаёт правильный настрой. Давайте вспомним несколько самых распространённых гаданий.  

Гадание на кольце, хлебе и крючке.  

Три указанных выше предмета кладутся в ёмкость с кусочками батона, углём, камешками и другими мелочами. Миска накрывается полотенцем, и гадающие поочерёдно вытягивают первое, что попалось в руку. После этого предмет возвращается в ёмкость. Если вытянуть батон – будет богатый супруг, если кольцо – миловидный парнишка, если крючок – ничем не примечательный мужчина.  

Гадание на палочках.  

В коробочку кладутся красная, белая и синяя палочки. Затем они вытягиваются. В первый раз определяется достаток будущего мужа: красная – богат, белая – и так и сяк, синяя – бедняк. Второй раз гадается на внешность: красная – пригож, белая – миловидный, синяя – неказистый.  

Гадание по собаке.  

В комнату к девице красной запускается пёс. Если тот сразу подбежит к девушке, то она будет счастлива в браке, если ласкаться собака будет, то и муж ласковый ожидается. А вот если пёс станет подозрительно нюхать пол, то супруг будет суровым.  

Гадание по башмачку.  

Очень простое гадание. Гадатели выходили на улицу и кидали обувь. Куда носок изделия указывал, в той стороне и будущий партнёр. Если обувь указывала на дом, то в ближайшем году вступление в брак маловероятно.  

Гадание на разговорах.  

Гадающие бродили по деревне и прислушивались к происходящему в домах. Если в доме веселье, то к весёлой жизни, если бранятся, то к ссорам и так далее.  

Гадание на расческе.  

Перед сном девушка расчёсывает волосы со словами: «суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы». После этого девица клала расчёску под подушку и засыпала. Если мужчина приснился, то он и станет будущим мужем. Если приснившийся ещё и расчёсывал девушки или причёсывался, то замуж предстоит выйти в течение года.  

«Крещенские гадания у меня сбылись»: верят ли в чудеса белорусские артисты  

Напоследок обозначим, почему принято гадать в ночь на Старый Новый год. Во-первых, близость зимнего солнцестояния. Это определённый пограничный период, когда проведённые ритуалы более достоверны. По сути, зимнее солнцестояние ближе всего в католическому Рождеству, но, видимо, некое влияние есть и несколько недель спустя. Во-вторых, считается, что в ночь на 14 января на землю приходят умершие и различные духи, которые также могут подсказать, что будет дальше.  
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Существует среди юных и впечатлительных особ поверье, что в ночь на Старый Новый год путём гаданий можно предсказать своё будущее. Строго говоря,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы подарили детям из школы-интерната лыжи, которые они просили вместо конфет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика