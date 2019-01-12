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Что не нужно дарить автомобилисту

13.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Что не нужно дарить автомобилисту

Отшумели праздники, мы втягиваемся в трудовые будни и наконец можем оценить полезность подарков, полученных на Новый год и Рождество.

Надеемся, эта статья не подпадется на глаза тем, кто подарил вам не самый удачный презент. И хотя, как известно, дареного коня оценивать не принято, поговорить о полезности подарка для автомобилиста будет нелишним – так сказать, на будущее.
Здесь мы будем говорить, во-первых, о подарках, купленных наугад, то есть не заказанных предварительно адресатом, и во-вторых, о предметах, претендующих на полезность.

– Алкотестер. Предмет, казалось бы, многообещающий, но как показывает богатый опыт журналистов Авто24, малополезный. Дело в том, что любительские драгеры не обладают высокой точностью, а для нас ведь важно поймать именно грань «трезвый-нетрезвый» (не говоря уже об узаконенных в Украине 0,2 промилле).

Что не нужно дарить автомобилисту

Большое количество алкоголя в выдыхаемом воздухе эти приборчики обычно показывают, но о том, что мы откровенно пьяны, всем понятно и без электроники. В общем, положиться на эти алкотестеры нельзя – слишком велика во всех смыслах цена погрешности. Купите лучше вашему водителю мини-фонарик или брелок-«поисковик», который поможет найти оставленные где-то ключи.

– Колпаки. Колесные колпаки во многом сродни дискам, ведь они тоже украшают колеса, ради чего мы и меняем металлическую часть колеса. Ведь – положа руку на сердце! –мало кто покупает диски для улучшения ездовых характеристик.

Что не нужно дарить автомобилисту

А красота колес – дело очень интимное, промахнуться с выбором стиля тут куда легче, чем угадать. Поэтому, если машина ездит без колпаков, подарите лучше пару баллончиков краски для колес.

 Пылесос 12 Вольт. Ощутимого эффекта работающий от прикуривателя пылесос не дает – для настоящей тяги двигатель этого девайса должен питаться никак не от 12-вольтной сети, а от более высокого напряжения. То есть в буквальном смысле пыль он конечно убирает, но это проще сделать салфеткой.

Что не нужно дарить автомобилисту

Так что лучше преподнесите вашему шоферу пару настоящих салфеток из микрофибры – кто хоть раз попробует их на торпедо и лобовом стекле, тот оценит. Ну или длинный кабель-удлинитель, достающий от форточки до автомобиля до окна и нормальным пылесосом поработать.

– Фляжка для коньяка. Для человека, который хотя бы через день должен садиться за руль, это не подарок, а издевательство. Он будет стоять модным атрибутом где-то в кухонном буфете, вызывая тихую грусть владельца при каждом обнаружении.

Что не нужно дарить автомобилисту

Выбросить такую симпатичную и не самую дешевую вещь рука мало у кого поднимется, поэтому чтобы не связывать свой образ с негативом, купите лучше в автомагазине или на брендовой АЗС канистру фирменной «незамерзайки» для омывателя.

– Светодиоды. LED-лампы вместо штатных ламп накаливания хороши только, если у вас хватит денег на брендовые изделия для фар головного света – да и то с оговорками. Но если где-то на рынке вам предложат «на подарок» диодные лампочки для габаритов или поворотников, бегите от того места подальше. И по законам государства, и по законам физики в фонарях должны стоять те источники света, под которые они спроектированы, иначе автомобиль станет просто опасен для окружающих.

Что не нужно дарить автомобилисту

К тому же низкокачественные светодиоды – а других в этом сегменте не существует – ненадежны и недолговечны. В итоге установивший их владелец получает только укоры от собратьев по дорожному движению и хлопоты по обратной замене данных, с позволения сказать, ламп на нормальные.

Рекомендация Волковыск.BY

Вы еще не поняли, что не нужно покупать водителю в подарок? Если вы далеки от автомобильного мира и вам трудно представить потребности гражданина за рулем, посоветуйтесь с любым автомобилистом, скажем, хотя бы с толковым водителем такси. Но прежде постарайтесь побольше узнать о том, кому вы собираетесь делать презент – ведь ценность любого подарка как раз в том внимании, которое мы уделяем человеку.

 

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Отшумели праздники, мы втягиваемся в трудовые будни и наконец можем оценить полезность подарков, полученных на Новый год и...
 
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