Что не нужно дарить автомобилисту





Отшумели праздники, мы втягиваемся в трудовые будни и наконец можем оценить полезность подарков, полученных на Новый год и Рождество.

Надеемся, эта статья не подпадется на глаза тем, кто подарил вам не самый удачный презент. И хотя, как известно, дареного коня оценивать не принято, поговорить о полезности подарка для автомобилиста будет нелишним – так сказать, на будущее.

Здесь мы будем говорить, во-первых, о подарках, купленных наугад, то есть не заказанных предварительно адресатом, и во-вторых, о предметах, претендующих на полезность.

– Алкотестер. Предмет, казалось бы, многообещающий, но как показывает богатый опыт журналистов Авто24, малополезный. Дело в том, что любительские драгеры не обладают высокой точностью, а для нас ведь важно поймать именно грань «трезвый-нетрезвый» (не говоря уже об узаконенных в Украине 0,2 промилле).

Большое количество алкоголя в выдыхаемом воздухе эти приборчики обычно показывают, но о том, что мы откровенно пьяны, всем понятно и без электроники. В общем, положиться на эти алкотестеры нельзя – слишком велика во всех смыслах цена погрешности. Купите лучше вашему водителю мини-фонарик или брелок-«поисковик», который поможет найти оставленные где-то ключи.

– Колпаки. Колесные колпаки во многом сродни дискам, ведь они тоже украшают колеса, ради чего мы и меняем металлическую часть колеса. Ведь – положа руку на сердце! –мало кто покупает диски для улучшения ездовых характеристик.

А красота колес – дело очень интимное, промахнуться с выбором стиля тут куда легче, чем угадать. Поэтому, если машина ездит без колпаков, подарите лучше пару баллончиков краски для колес.

– Пылесос 12 Вольт. Ощутимого эффекта работающий от прикуривателя пылесос не дает – для настоящей тяги двигатель этого девайса должен питаться никак не от 12-вольтной сети, а от более высокого напряжения. То есть в буквальном смысле пыль он конечно убирает, но это проще сделать салфеткой.

Так что лучше преподнесите вашему шоферу пару настоящих салфеток из микрофибры – кто хоть раз попробует их на торпедо и лобовом стекле, тот оценит. Ну или длинный кабель-удлинитель, достающий от форточки до автомобиля до окна и нормальным пылесосом поработать.

– Фляжка для коньяка. Для человека, который хотя бы через день должен садиться за руль, это не подарок, а издевательство. Он будет стоять модным атрибутом где-то в кухонном буфете, вызывая тихую грусть владельца при каждом обнаружении.

Выбросить такую симпатичную и не самую дешевую вещь рука мало у кого поднимется, поэтому чтобы не связывать свой образ с негативом, купите лучше в автомагазине или на брендовой АЗС канистру фирменной «незамерзайки» для омывателя.

– Светодиоды. LED-лампы вместо штатных ламп накаливания хороши только, если у вас хватит денег на брендовые изделия для фар головного света – да и то с оговорками. Но если где-то на рынке вам предложат «на подарок» диодные лампочки для габаритов или поворотников, бегите от того места подальше. И по законам государства, и по законам физики в фонарях должны стоять те источники света, под которые они спроектированы, иначе автомобиль станет просто опасен для окружающих.

К тому же низкокачественные светодиоды – а других в этом сегменте не существует – ненадежны и недолговечны. В итоге установивший их владелец получает только укоры от собратьев по дорожному движению и хлопоты по обратной замене данных, с позволения сказать, ламп на нормальные.

Вы еще не поняли, что не нужно покупать водителю в подарок? Если вы далеки от автомобильного мира и вам трудно представить потребности гражданина за рулем, посоветуйтесь с любым автомобилистом, скажем, хотя бы с толковым водителем такси. Но прежде постарайтесь побольше узнать о том, кому вы собираетесь делать презент – ведь ценность любого подарка как раз в том внимании, которое мы уделяем человеку.

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