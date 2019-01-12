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В Беларуси будут по-новому выдавать и оформлять больничные
13.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
В Беларуси меняется порядок выдачи и оформления больничных. Изменения, которые начнут действовать с 31 января 2019 года, предусмотрены
Что изменится для декретниц и родителей детей-инвалидов?
С 31 января при решении вопроса о выдаче листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) по уходу за ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) в случае болезни матери не нужно будет подтверждать посещение ребенком детсада.
Сейчас для получения листка нетрудоспособности для декретниц и тем, кто ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет, нужно обязательно подтвердить посещение ребенком детсада.
В постановлении также прописали порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 3 лет, за ребенком-инвалидом до 18 лет в случае, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов) или на дому, либо обучается. В данном случае листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 3 лет, за ребенком-инвалидом до 18 лет выдается только матери или лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком.
При этом предусмотрена возможность выдачи справки о временной нетрудоспособности иному лицу по уходу за больным ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет). Проще говоря, получать лист нетрудоспособности с 31 января смогут те, кто не оформлен как ухаживающий за ребенком.
Плюс один день для родителей болеющих детей до 14 лет
С 31 января белорусы, которые ухаживают за больным ребенком до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) при оказании им медпомощи в стационарных условиях, смогут на один день продлить листок нетрудоспособности (справки о ВН) для проезда к месту жительства (пребывания). Причина, по которой можно будет прибегнуть к такой возможности, удаленность организации здравоохранения и невозможность в день выписки из больничной организации здравоохранения доехать к месту жительства (пребывания).
Сейчас воспользоваться такой возможностью могут только взрослые болеющие.
Определен также порядок выдачи документов, удостоверяющих необходимость в уходе за больным ребенком в амбулаторных условиях, который в период нуждаемости в уходе достиг 14-летнего возраста. Когда ребенку исполняется 14 лет, листок нетрудоспособности (справка о ВН) закрывается. Новый листок нетрудоспособности выдается как первичный. По окончании 7 дневного срока временной нетрудоспособности выдается справка о временной нетрудоспособности.
Сейчас — до окончания случая в пределах 14 дней.
Безработным — справка о временной нетрудоспособности
Уточнен список тех, кому выдается листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности, а также детализированы случаи их выдачи. В документе прописали, что белорусам трудоспособного возраста, которые нигде не работают и официально не зарегистрированы безработными, будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности.
При этом информация о безработных, которые проходят лечение, не будет передаваться в базу данных о не занятых в экономике, уточнили в Минздраве на наш вопрос об этом.
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получать листки нетрудоспособности
Предусмотрена выдача справки о временной нетрудоспособности тем, кто ухаживает за инвалидом I группы в случае стационарного лечения лица, фактически осуществляющего уход.
Сейчас справки о временной нетрудоспособности ухаживающим за инвалидами I группы не выдаются.
Уточнен порядок определения необходимости ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях или медицинской реабилитации в центрах медицинской или медико-социальной реабилитации. Теперь будет определяться необходимость в уходе за ребенком-инвалидом до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья.
В перспективе белорусам обещают электронные больничные
Изменится структура больничного. «Он будет более удобен в использовании для медицинских работников, бухгалтеров, плательщиков государственных пособий, а также доступен для понимания гражданами, что позволит избежать различных трактовок одних и тех же позиций, — уточняют в Минздраве. — Формы указанных документов разработаны, в том числе с учетом минимизации требований к их оформлению, а также планируемого последующего перехода к электронному листку нетрудоспособности».
В связи с переходом на оформление листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в форме электронного документа установлены новые формы данных документов и порядок их оформления. Вместе с тем определено, что бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), которые были изготовлены до вступления в силу нововведений, будут действительны до полного их использования на всей территории республики.
Что еще изменилось
Уточнена информация, которая должна содержаться в медицинских документах («Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов») при обращении пациента за медицинской помощью в связи с невозможностью выполнения (продолжения) работы (службы, учебы) или осуществления ухода за ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) в организацию здравоохранения, оказывающую скорую медицинскую помощь, в том числе в больничную организацию здравоохранения в нерабочее для организации здравоохранения по месту жительства время, которая необходима в случае проведения экспертизы ВН: информация о дате, времени обращения пациента за медицинской помощью, данных объективного медицинского осмотра, результатах проведенных исследований.
В Минздраве уточняют, что приведена в соответствие с действующими актами законодательства, оптимизирована и унифицирована информация, которую необходимо указывать при оформлении листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности).
Расширен перечень терминов и их определений: даны определения терминов выдача, продление, закрытие листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), что позволит одинаково их трактовать, исключив разночтение.
Что будет со старыми бланками больничных?
При этом бланки листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, которые были напечатаны до вступления в силу этого постановления Минздрава и Минтруда, будут считаться действительными до их полного использования. «В августе 2017 года Министерством здравоохранения в установленном порядке была проведена процедура закупки бланков листков нетрудоспособности в количестве 5 400 000 штук общей стоимостью 165 045,60 рублей за счет средств республиканского бюджета. Указанное количество бланков, предположительно, покроет потребность организаций здравоохранения республики в течение 2019 года», — отмечают в ведомстве.
О том, что белорусам могут
В Минтруда в начале этого года
— Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, — отмечала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
Всемирная организация здравоохранения с 2009 года
Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.
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В Беларуси меняется порядок выдачи и оформления больничных. Изменения, которые начнут действовать с 31 января 2019 года,...
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