В Беларуси будут по-новому выдавать и оформлять больничные





В Беларуси меняется порядок выдачи и оформления больничных. Изменения, которые начнут действовать с 31 января 2019 года, предусмотрены постановлением Минздрава и Минтруда от 4 января 2018 года № 1/1. Документом утверждена инструкция о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ввели по больничным.

Документ отменяет действие 14 других постановлений, которые касались выдачи и оформления больничных. Постановлением установлены формы листка нетрудоспособности, а также справки о временной нетрудоспособности. Изначально изменения хотели ввести с 1 марта, но в итоге перенесли на 31 января. Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления указанных документов с учетом практики применения.

Что изменится для декретниц и родителей детей-инвалидов?

С 31 января при решении вопроса о выдаче листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) по уходу за ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) в случае болезни матери не нужно будет подтверждать посещение ребенком детсада.

Сейчас для получения листка нетрудоспособности для декретниц и тем, кто ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет, нужно обязательно подтвердить посещение ребенком детсада.

В постановлении также прописали порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 3 лет, за ребенком-инвалидом до 18 лет в случае, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов) или на дому, либо обучается. В данном случае листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 3 лет, за ребенком-инвалидом до 18 лет выдается только матери или лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком.

При этом предусмотрена возможность выдачи справки о временной нетрудоспособности иному лицу по уходу за больным ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет). Проще говоря, получать лист нетрудоспособности с 31 января смогут те, кто не оформлен как ухаживающий за ребенком.

Плюс один день для родителей болеющих детей до 14 лет

С 31 января белорусы, которые ухаживают за больным ребенком до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) при оказании им медпомощи в стационарных условиях, смогут на один день продлить листок нетрудоспособности (справки о ВН) для проезда к месту жительства (пребывания). Причина, по которой можно будет прибегнуть к такой возможности, удаленность организации здравоохранения и невозможность в день выписки из больничной организации здравоохранения доехать к месту жительства (пребывания).

Сейчас воспользоваться такой возможностью могут только взрослые болеющие.

Определен также порядок выдачи документов, удостоверяющих необходимость в уходе за больным ребенком в амбулаторных условиях, который в период нуждаемости в уходе достиг 14-летнего возраста. Когда ребенку исполняется 14 лет, листок нетрудоспособности (справка о ВН) закрывается. Новый листок нетрудоспособности выдается как первичный. По окончании 7 дневного срока временной нетрудоспособности выдается справка о временной нетрудоспособности.

Сейчас — до окончания случая в пределах 14 дней.

Безработным — справка о временной нетрудоспособности

Уточнен список тех, кому выдается листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности, а также детализированы случаи их выдачи. В документе прописали, что белорусам трудоспособного возраста, которые нигде не работают и официально не зарегистрированы безработными, будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности.

При этом информация о безработных, которые проходят лечение, не будет передаваться в базу данных о не занятых в экономике, уточнили в Минздраве на наш вопрос об этом.

Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получать листки нетрудоспособности

Предусмотрена выдача справки о временной нетрудоспособности тем, кто ухаживает за инвалидом I группы в случае стационарного лечения лица, фактически осуществляющего уход.

Сейчас справки о временной нетрудоспособности ухаживающим за инвалидами I группы не выдаются.

Уточнен порядок определения необходимости ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях или медицинской реабилитации в центрах медицинской или медико-социальной реабилитации. Теперь будет определяться необходимость в уходе за ребенком-инвалидом до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья.

В перспективе белорусам обещают электронные больничные

Изменится структура больничного. «Он будет более удобен в использовании для медицинских работников, бухгалтеров, плательщиков государственных пособий, а также доступен для понимания гражданами, что позволит избежать различных трактовок одних и тех же позиций, — уточняют в Минздраве. — Формы указанных документов разработаны, в том числе с учетом минимизации требований к их оформлению, а также планируемого последующего перехода к электронному листку нетрудоспособности».

В связи с переходом на оформление листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в форме электронного документа установлены новые формы данных документов и порядок их оформления. Вместе с тем определено, что бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), которые были изготовлены до вступления в силу нововведений, будут действительны до полного их использования на всей территории республики.

Что еще изменилось

Уточнена информация, которая должна содержаться в медицинских документах («Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов») при обращении пациента за медицинской помощью в связи с невозможностью выполнения (продолжения) работы (службы, учебы) или осуществления ухода за ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) в организацию здравоохранения, оказывающую скорую медицинскую помощь, в том числе в больничную организацию здравоохранения в нерабочее для организации здравоохранения по месту жительства время, которая необходима в случае проведения экспертизы ВН: информация о дате, времени обращения пациента за медицинской помощью, данных объективного медицинского осмотра, результатах проведенных исследований.

В Минздраве уточняют, что приведена в соответствие с действующими актами законодательства, оптимизирована и унифицирована информация, которую необходимо указывать при оформлении листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности).

Расширен перечень терминов и их определений: даны определения терминов выдача, продление, закрытие листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), что позволит одинаково их трактовать, исключив разночтение.

Что будет со старыми бланками больничных?

При этом бланки листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, которые были напечатаны до вступления в силу этого постановления Минздрава и Минтруда, будут считаться действительными до их полного использования. «В августе 2017 года Министерством здравоохранения в установленном порядке была проведена процедура закупки бланков листков нетрудоспособности в количестве 5 400 000 штук общей стоимостью 165 045,60 рублей за счет средств республиканского бюджета. Указанное количество бланков, предположительно, покроет потребность организаций здравоохранения республики в течение 2019 года», — отмечают в ведомстве.

О том, что белорусам могут урезать больничные, в июне этого года говорили в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения. Один из вариантов снизить расходы в ФСЗН — не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.

В Минтруда в начале этого года заявляли , что в стране растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности. Эту проблему намерены решать совместно с Минздравом.

— Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, — отмечала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Всемирная организация здравоохранения с 2009 года рекомендует Министерству здравоохранения и правительству Беларуси реформировать систему выдачи краткосрочных больничных листов для снижения административной и финансовой нагрузки на систему здравоохранения.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.

Подпишитесь на наш канал в