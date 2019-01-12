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13 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
13 января 2019 года по христианскому календарю – день преподобной Мелании или Щедрый Вечер. Также в народной традиции сегодня беларусы празднуют Старый Новый год. В этот день готовят праздничный ужин, который в народе называют Щедрым, так как блюда не является постными. К столу подают колбасы, ветчину, студни и различные вкусности.
По древнему мифу, Маланка – единственная дочь бога Лада, побратима бога Луны. Однажды, когда князь Месяц был на охоте, свирепый змей похитил Меланку и упрятал в подземное царство. Освободил ее богатырь Беспальчик-Васильчик, который на ней и женился. Следовательно, после Щедрого вечера празднуют Василия.
Именины сегодня отмечают: Петр, Михаил.
Народные приметы на 13 января:
– Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.
– Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.
– Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.
– Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.
– Если на Мелании оттепель, то ждите теплого лета.
Что можно делать 13 января
1. Взрослым после сытного и веселого ужина можно начинать «водить Козу».
2. Ребята вечером переодеваются в «Меланку» и идут колядовать к тем жилищам, в которых живут девушки. В «Меланку» переодевается парень, умеющий хорошо шутить. Парни могут переодеться в козу, журавля, цыгана, цыганку и черта. Они должны быть в полушубках, лохмотьях, подрисованы, с бородой и усами. Ватага должна быть очень веселой и шумной, шутить с хозяевами и звонко смеяться, а также бить в бубен, чтобы их слышали вокруг.
3. Девушкам этот день можно гадать. Все гадания могут быть такими же, как и на Андрея или на другие праздники.
Что нельзя делать 13 января
1. В Щедрый Вечер нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.
2. Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.
3. В этот день не стоит произносить слово «тринадцать», а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.
4. Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.
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13 января 2019 года по христианскому календарю – день преподобной Мелании или Щедрый Вечер. Также в народной традиции сегодня...
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