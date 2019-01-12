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Экзарх Вселенского патриарха: Заявление митрополита Минского и плачевно, и смешно

13.01.2019 12:46 — Разное | Партизан  
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Бывший экзарх Вселенского престола в Украине архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) ответил на вопросы Русской службы Би-би-си. Предлагаем вашему вниманию дается фрамент беседы, касающийся Беларуси.

Экзарх Вселенского патриарха: Заявление митрополита Минского и плачевно, и смешно
Би-би-си: Еще два года назад казалось, что ситуация в мировом православии стабилизировалась, и никаких изменений в диптихе поместных церквей не предвидится. Однако после решения украинского вопроса может актуализироваться вопрос о церкви Черногории и, возможно, Македонии. Вы видите такую перспективу? Такое «дробление» мирового православия — это вредный сепаратизм или хорошая черта настоящего времени?

Арх.Д.: Русская православная церковь боится стремления православных народов к своей самоидентификации, они хотят контролировать бывшие 15 республик СССР.

Я поддерживаю тезис о том, что у каждого народа, желающего иметь свою православную церковь, должно быть право ее учреждать и просить ее признания другими православными церквями. В том числе, если речь идет о Македонии и Черногории.


А почему не обратиться к странам бывшего СССР? Недавно митрополит Минский Павел заявил, что для Украинской церкви автокефалия стала трагедией, а для Белорусской она вообще стала бы смертью. Слушать такие заявления одновременно плачевно и смешно. Так могут говорить люди, которые боятся духовного роста своей собственной паствы.

Дайте людям быть свободными и независимыми, дайте им молиться на своем родном языке. Меня упрекали на Украине, что, мол, вы в Америке молитесь на украинском — на «неблагодатном языке». Какой еще неблагодатный? Это язык, на котором меня научила мама просить кусок хлеба, почему я не имею права на нем молиться? Почему Беларусь не имеет права молиться на своем белорусском языке?

Би-би-си: Коль вы упомянули митрополита Минского, то если в гипотетическом будущем Александр Лукашенко или его преемник вместе с пусть даже частью тамошнего духовенства — даже не с митрополитом Павлом, — обратятся к Константинополю, то согласны ли вы, что гипотетическая схема получения автокефалии для Белорусской церкви должна быть такая же, как для Украинской?

Арх.Д.: Да. Должно быть обращение народа, власти и пастырей. В ином случае это будет создание какой-то религиозной войны, заговора в государстве или в церкви.

На Украине, мне кажется, власти предприняли все меры, чтобы все это стало реальностью.

Каковы бы ни были ваши политические пристрастия, нужно признать, что власть сделала все, что должна была сделать по церковной структуре, и все это было в рамках законодательства Украины.



 
 
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Бывший экзарх Вселенского престола в Украине архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) ответил на вопросы Русской службы Би-би-си. Предлагаем вашему вниманию...
 
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